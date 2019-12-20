В Благовещенске протестировали огни на новогодней елке

19 декабря с 17:00 до 18:00 часов в Благовещенске в тестовом режиме включили подсветку главной ёлки, установленной на площади Ленина. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. В мэрии уточнили, что с понедельника 23 декабря ёлка будет радовать благовещенцев иллюминацией каждый вечер.

Главную елку областного центра установили 17 декабря. На ветви новогоднего дерева специалисты повесили 16 метров динамических гирлянд, а также 16 снежинок со 140 лампочками в каждой. Верхушку городской елки украсила звезда с размахом лучей 1,5 метра.

Как ранее сообщало Амур.инфо, ель Благовещенска попала в топ-25 в России – высота праздничного дерева составляет 22 метра. Самой высокой елкой в стране стала красноярская – 55 метров. А замыкает рейтинг Москва: столичная елка измеряется 27 метрами. Среди городов Дальнего Востока самую большую елку установили в столице ДФО – Владивостоке. Хабаровская елка всего на метр выше, чем благовещенская.