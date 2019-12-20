Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:32 1

В Благовещенске протестировали огни на новогодней елке

В Благовещенске протестировали огни на новогодней елке

19 декабря с 17:00 до 18:00 часов в Благовещенске в тестовом режиме включили подсветку главной ёлки, установленной на площади Ленина. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. В мэрии уточнили, что с понедельника 23 декабря ёлка будет радовать благовещенцев иллюминацией каждый вечер.

Главную елку областного центра установили 17 декабря. На ветви новогоднего дерева специалисты повесили 16 метров динамических гирлянд, а также 16 снежинок со 140 лампочками в каждой. Верхушку городской елки украсила звезда с размахом лучей 1,5 метра.

Как ранее сообщало Амур.инфо, ель Благовещенска попала в топ-25 в России – высота праздничного дерева составляет 22 метра. Самой высокой елкой в стране стала красноярская – 55 метров. А замыкает рейтинг Москва: столичная елка измеряется 27 метрами. Среди городов Дальнего Востока самую большую елку установили в столице ДФО – Владивостоке. Хабаровская елка всего на метр выше, чем благовещенская.

Просмотров всего: 124

#Новый год

распечатать


Культура

В Амурском колледже искусств и культуры Дед Мороз читал письма взрослых и детей
Власть 58

Глава Амурской области объявил 31 декабря выходным днем

Общество 9

Курсанты ДВОКУ сделали крыс из снега (фото)
Культура

В канун Нового года благовещенцам подарят телевизор и мультиварку
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    1 час назад

    позорная, бесформенная елка как оценка работы мэрии!!!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь