Амурская область – это космодром: на фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве» опросили гостей

Амурская область засветилась в Москве на «Днях Дальнего Востока» не только местным мёдом, но и культурно-образовательной программой, через которую транслировались бренды региона. На фестивале, который проходил в Экспоцентре с 12 по 14 декабря, побывало более 27 тысяч человек. Среди посетителей провели опрос.

В рамках фестиваля прошли мастер-классы и дискуссии с ведущими спикерами в сфере туризма, развития инвестиционного потенциала и культурного развития дальневосточного региона.

На выставке в Экспоцентре в зоне «Лекторий» были представлены три культурных события Амурской области: «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», фестиваль кино и театра «Амурская осень» и региональный travel-блог «Провинциалки».

В шоу-программе фестиваля приняли участие 110 артистов, представляющих ведущие коллективы Дальнего Востока. Ежедневно проходило по 10 выступлений. В музыкальном фестивале «Двигай на Восток!» принимали участие благовещенский шоу-балет «Максимум», солисты Амурской областной филармонии и артисты Народного театра Хэйхэ.

Министерство культуры и национальной политики Амурской области основой программы сделало бренды региона. В сюжете была отражена история освоения Дальнего Востока и роль в этом казаков, дружба с Китаем, были показаны стройки XX и XXI века и многое другое.

«Мы специально провели на месте опрос и поинтересовались у посетителей: “Амурская область – это что?” И все до одного нам сказали, что это космодром Восточный. Поэтому без "Травы у дома" не обошлось. Также мы рассказали зрителям фестиваля о нашем флагманском проекте – строительстве газоперерабатывающего завода», — пояснила директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

На протяжении двух дней фестиваль посещали организованные группы школьников и студентов. Они принимали участие в квестах, олимпиадах и лекториях. Поэтому концертная программа была построена максимально динамично, чтобы привлечь внимание молодой аудитории.

«У нас работал видеоэкран. Мы показывали наши бренды: лотос Комарова, динозавра Ванюшу, трансграничную агломерацию Благовещенск – Хэйхэ и многое другое. За счет этой интерактивности мы смогли не только привлечь, но и увлечь молодежь: яркую, умную и перспективную. Ребята спрашивали, например: “А правда, что два города стоят так близко?” Для них это было поразительное открытие», — рассказала Ольга Смирнова.

Также был презентован фестиваль кино и театра «Амурская осень», который пройдет в 2020 году в 18-й раз. Стало известно, что его проведут в совершенно новом формате. Каком – это организаторы пока держат в секрете.