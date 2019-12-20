Выбор читателей за 19 декабря
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 19 декабря.
В Благовещенске массово эвакуируют детские сады (видео, фото)
В Благовещенске массово эвакуируют детей из детсадов. Эвакуация проходит в разных районах города. По имеющейся информации, дошкольным учреждениям поступает информация о минировании.
Глава Амурской области объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Амурской области Василий Орлов в Инстаграме сообщил о подведении итогов голосования пользователей. Люди высказывались, стоит ли переносить выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Большинство данную меру поддержали, и Орлов объявил, что 31 декабря в регионе будет выходным.
Она глаза закрыла, пошла кровь: в Благовещенске двухлетний ребенок пострадал в автобусе № 9
В Благовещенске 18 декабря произошел несчастный случай в автобусе № 9. Двухлетняя девочка ударилась головой о металлические поручни, у ребенка пошла кровь. По словам мамы, это произошло из-за того, что автобус резко дернулся.
В Хабаровске и Комсомольске «заминировали» более 50 детских садов
19 декабря сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 56 детских садов в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили ТАСС в городских администрациях.
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