Выбор читателей за 19 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 19 декабря.

В Благовещенске массово эвакуируют детей из детсадов. Эвакуация проходит в разных районах города. По имеющейся информации, дошкольным учреждениям поступает информация о минировании.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в Инстаграме сообщил о подведении итогов голосования пользователей. Люди высказывались, стоит ли переносить выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Большинство данную меру поддержали, и Орлов объявил, что 31 декабря в регионе будет выходным.

В Благовещенске 18 декабря произошел несчастный случай в автобусе № 9. Двухлетняя девочка ударилась головой о металлические поручни, у ребенка пошла кровь. По словам мамы, это произошло из-за того, что автобус резко дернулся.

19 декабря сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 56 детских садов в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили ТАСС в городских администрациях.