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Выбор читателей за 19 декабря

Выбор читателей за 19 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 19 декабря.

В Благовещенске массово эвакуируют детские сады (видео, фото)

В Благовещенске массово эвакуируют детей из детсадов. Эвакуация проходит в разных районах города. По имеющейся информации, дошкольным учреждениям поступает информация о минировании.

Глава Амурской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Амурской области Василий Орлов в Инстаграме сообщил о подведении итогов голосования пользователей. Люди высказывались, стоит ли переносить выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Большинство данную меру поддержали, и Орлов объявил, что 31 декабря в регионе будет выходным.

Она глаза закрыла, пошла кровь: в Благовещенске двухлетний ребенок пострадал в автобусе № 9

В Благовещенске 18 декабря произошел несчастный случай в автобусе № 9. Двухлетняя девочка ударилась головой о металлические поручни, у ребенка пошла кровь. По словам мамы, это произошло из-за того, что автобус резко дернулся.

В Хабаровске и Комсомольске «заминировали» более 50 детских садов

19 декабря сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 56 детских садов в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили ТАСС в городских администрациях.

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#Обзор #интернет #СМИ

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