Гороскоп 20 декабря: Водолеи продумают тактику, у Львов успех на любовном фронте

Восход Солнца: 08:26

Заход Солнца: 16:28

Солнце в Стрельце.

Овен. День отмечен нагнетанием напряженности. Вероятны мелкие потери, агрессия со стороны незнакомых людей. С самого утра ожидайте недоразумений и придирок. Во второй половине дня страсти утихнут. Возможно, Вас целенаправленно выживают. Берегитесь отравления или же просто недомогания от самого обыкновенного переедания.

Телец. Не следует забывать, что слишком хорошо – это не всегда к добру, а потому придерживайтесь во всем меры. В жизни следует соизмерять желаемое с действительным. Не беритесь за то, чего не сможете сделать, так как потом это ляжет тяжким бременем на ваши плечи. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье.

Близнецы. День, благоприятный для планирования деятельности и оценки собственного положения. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Если не потеряете решимости и блеснете отличной деловой хваткой – достигнете отличных результатов в деловой и личной жизни. Вторую половину дня полностью посвятите профилактическим и оздоровительным процедурам.

Рак. День очищения и покаяния. Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах: как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так, что Вы станете жертвой происков недоброжелателя или попадете в зависимость от своих партнеров. Вероятны проблемы в семье. Не исключены взаимные упреки.

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Лев. Вероятны успехи в личных делах и любви, но материальные вопросы решить будет нелегко. Возможно ухудшение финансового положения, видимо, Вы неверно оцениваете ситуацию, не стараетесь найти внутреннее подтверждение правильности своих поступков. Вам необходимо внимательнее оглядеться по сторонам.

Дева. День обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к переменам – задуманное в этот день может в скором времени воплотиться. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Не полагайтесь на чужое мнение – оно ошибочно. Говорить о своих замыслах не следует, так как можно привлечь внимание недоброжелателей. Принимайте решения самостоятельно. Во второй половине дня заботы будут постоянно напоминать о себе и требовать решительности. Созреют новые планы на ближайшее будущее, которые сулят неплохие денежные доходы.

Весы. Первая половина дня несет позитивные тенденции, однако свои планы и намерения нужно держать при себе, иначе во второй половине дня они будут перечеркнуты. Суетливость, легкомыслие или невыполненные обязательства могут создать множество проблем в будущем. Остерегайтесь травмы из-за беспечности. Нельзя употреблять спиртные напитки, мясные продукты.

Скорпион. Преобразования космической энергии поднимут Ваш жизненный потенциал на такую высоту, что вам будет сложно объективно оценить ситуацию. Будьте осмотрительны: обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам придется решать множество проблем одновременно. Избегайте ненужных споров: не исключены эмоциональные вспышки, о которых впоследствии Вы будете жалеть.

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Стрелец. Активный трудовой день. Не исключено, что вам придется заниматься делами, требующими немедленного разрешения. Вероятно, Вы будете вынуждены взвалить на себя дополнительные обязанности. Вы должны разумно подходить к каждой проблеме, не нервничать по поводу ограничения свободы. Сохраняйте верность своим идеалам и уважение к личности близкого вам человека.

Козерог. Спокойный рабочий день. Планомерная деятельность на работе приведет к небольшим, но перспективным изменениям. Эту ситуацию нужно использовать для спокойного завершения начатых работ. Благоприятно заключение брака, планирование семьи, зачатие. Вы должны разумно подходить к каждой проблеме, обдумывать каждый шаг.

Водолей. Благоприятный день для крупных приобретений, благоустройства жилища. Ваша энергичная деятельность в течение недели положительно отразилась на окончательных результатах работы. Рекомендуется продумать тактику осуществления своих планов на ближайшее будущее. В семье ожидаются гармоничные отношения.

Рыбы. Хороший день для супружеских отношений, новых знакомств, общения с меньшими братьями. У женщин-Рыб появится возможность найти новых друзей или покровителей, показать все свои способности и таланты. Мужчины-Рыбы должны умерить свои аппетиты в отношениях с женщинами и отказаться от экстравагантных поступков.

Астролог: Вальдемар Небоходцев