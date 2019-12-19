Ипотека под 2 % и отношения с Китаем: Василий Орлов прокомментировал темы, затронутые Путиным

Фото: правительство Амурской области

Амурчане активно подают заявки на получение льготной ипотеки для дальневосточников. На данный момент в регионе два банка принимают такие заявки. По актуальной информации всего принято 46 заявок на получение двухпроцентной ипотеки, из которых 23 одобрены для выдачи кредита. Две заявки получили отказ, 21 заявка находится на рассмотрении в кредитном учреждении.

«На сегодняшний день нет поводов в дальнейшем опасаться ужесточения кредитной политики банков при выдаче двухпроцентной ипотеки. «Согласно порядку, утвержденному правительством РФ, аккредитованные к выдаче кредитных предложений банки получают субсидию из федерального бюджета, компенсируя недополученный доход», – сказал Василий Орлов.

«Кроме того, в 2019 году действующие меры социальной поддержки были дополнены новыми мерами в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» (это единовременная выплата при рождении первого ребенка и предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка). Но, конечно же, повлиять на амурскую демографию существенно могут только семьи с тремя и более детьми. Поэтому осуществление дополнительных мер именно их поддержки – для региональных властей вопрос открытый», – добавил губернатор.

На пресс-конференции был затронут вопрос первичной медицинской помощи. По словам Орлова, в Амурской области на реализацию регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2020 году запланировано потратить 415 миллионов рублей.

В 12 районах области заменят 26 ФАПов, находящихся в аварийном состоянии, для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек. На это потребуется 119 миллионов рублей. Для оказания медицинской помощи в населенных пунктах с численностью населения до 100 человек, где ФАП отсутствует и его возведение нецелесообразно, планируется приобрести 16 мобильных медицинских комплексов. На данные цели предусмотрено 116 миллионов рублей.

Для оказания экстренной медицинской помощи гражданам в труднодоступных населенных пунктах области (Зейский, Сковородинский, Тындинский районы) предусмотрено на выполнение 688 летных часов санитарной авиации (181 миллион рублей). Привлечение воздушных судов позволит госпитализировать пациентов, проживающих в труднодоступных районах, по экстренным показаниям в течение первых суток, установить более точный диагноз и своевременно оказать медицинскую помощь.

Еще один вопрос президенту касался отношений с Китаем.

«Для нас очень важно, что президент отметил высокий уровень отношений с Китаем, который существует сейчас. Это важнейший фактор международной стабильности. Для нашего региона, который граничит с китайской провинцией Хэйлунцзян на протяжении более 1 200 километров, сотрудничество с КНР, безусловно, очень важно. На этом базируется взаимное доверие в экономической, межрегиональной, гуманитарной и других сферах», – отметил губернатор.

Уже функционируют нефтепровод и ЛЭП для экспорта электроэнергии в Китай. Завершено строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», пограничного мостового перехода через реку Амур. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на следующий год.

Определен инвестор на создание транспортно-логистического комплекса в районе автомобильного моста Благовещенск-Хэйхэ. Это будет крупнейший на Дальнем Востоке таможенно-логистический терминал. Группа компаний «Регион» планирует начать строительство объекта в 2020 году и закончить в 2024. Комплекс объединит множество инфраструктурных объектов (парковки, блоки таможенного оформления, склады, кафе и другие) на площади около 22 гектаров.

В активной фазе создание первой в мире трансграничной канатной дороги через реку Амур. Она не только соединит центр области город Благовещенск и приграничный город Хэйхэ стабильным пассажирским сообщением, но и сама станет новым интересным объектом туризма. Строительство планируется начать уже в этом году, запуск намечен на 2021 год.

«Отмечу, что расстояние между Благовещенском и Хэйхэ около 800 метров по реке. Есть все предпосылки для формирования уникальной международной агломерации с качественно новыми условиями для туризма и инвестиций. Мы договорились продвигать наш совместный пограничный потенциал на других территориях и повышать качество взаимооказанных услуг», – сказал глава Приамурья.

Василий Орлов рассказал о планах по наращиваю гуманитарного сотрудничества с Китаем. Речь идет о реализации уникальных проектов, которые будут реализованы только в Амурской области.

«Авторалли на льду реки Амур. Международный фестиваль автомобильного спорта запланирован на февраль 2020. У нас "в копилке" уникальные событийные мероприятия, которые ежегодно проводятся сразу на двух территориях: Ярмарка культуры и искусства, заплыв "Дружба", международный хоккейный матч на пограничной реке Амур, международный матч по настольному теннису между детскими и юношескими командами», – уточнил губернатор.