Литературный альманах «Амур» презентуют в Амурской научной библиотеке

20 декабря в конференц-зале Амурской областной научной библиотеки состоится презентация очередного, 18-го номера альманаха «Амур». Приобрести издание можно будет во время презентации или с 10 января – в книжном киоске в центральном корпусе БГПУ.

Традиционную рубрику «Слово – мастерам» открывает социально острый рассказ-эссе лауреата литературной премии имени Леонида Завальнюка 2018 года Николая Левченко «Загадки зрения». Здесь же представлены объединённые темой исторической памяти стихи «русского парижанина» Виталия Амурского. Новыми стихами порадуют читателей такие маститые авторы, как проживающий ныне в Подмосковье Станислав Федотов, лауреат премии имени Леонида Завальнюка 2019 года Игорь Игнатенко, белгородец Валерий Черкесов («Зов поэтической строки»). Завершает рубрику поэма Алексея Воронкова «Баженов», посвященная трагическому конфликту человека-творца и авторитарной власти.

Ещё одна традиционная рубрика – «Малая проза» объединила рассказы-миниатюры Александра Герасимова, рассказы Ольги Крутиковой и Валерия Корниенко. Здесь же напечатаны рассказы из неизданной книги известной бамовской поэтессы Тамары Шульги «Мысли чёрного кота», предваряемые предисловием Ирины Назаровой.

Рубрику «Поэтическая встреча» открывают стихи хорошо знакомого читателям автора – Ольги Крутиковой. Читателей ждет также встреча с новыми стихами Алексея Карпова («Дышать, дышать, дышать…»), Анны Прокопьевой («Душистый лавр, любовь и соль…») и Татьяны Ярушиной.

Впервые на суд читателей представили свои стихи и прозу авторы рубрики «Дебют» – студенты БГПУ Екатерина Савинкова, Татьяна Мальцева, Ольга Бабанина, Ксения Тарасенко. Примыкает к этой рубрике другая – «Детское творчество», в которой школьница Варвара Кретова протягивает «Руку помощи из бумажного мира».

В рубрике «Критика и литературоведение» напечатана статья Ирины Назаровой, посвященная 85-летию знаменитого в 60–70-е годы поэта Игоря Ерёмина.

В рубрике «Страницы прошлого» объединены очень интересные материалы, в частности, заметки краеведа Евгения Паршина о классиках русской и советской литературы, чьи судьбы и творчество когда-то соприкоснулись с Амурской землей («Поэт К.Р. в Приамурье», «Осип Мандельштам и “Ковалёв из Благовещенска”», «Николай Островский и Анатолий Яр-Кравченко», «Как Солженицына приглашали работать в Шимановск»). Здесь же опубликованы воспоминания Виктора Черкесова об Олеге Маслове и преподавателя БГПУ Геннадия Никитина о своих учителях и коллегах.

В рубрике «Из архива» напечатана подборка написанных в 1980-е годы стихов поэта-барда Евгения Ерёмина.

Рубрика In memoriam посвящена 90-летию со дня рождения Василия Ступникова, бывшего ректора БГПУ и инициатора создания альманаха «Амур». Воспоминаниями о Василии Михайловиче с читателями альманаха делятся его коллеги и ученики.

Произведения, опубликованные в новом выпуске «Амура», можно не только прочитать. Благодаря презентации они зазвучат в исполнении авторов, а также студентов БГПУ.

Новый выпуск альманаха станет хорошим новогодним подарком для каждого, кому интересно прошлое и настоящее родного края. Приобрести «Амур», а также недавно вышедшую книгу профессора БГПУ Александра Урманова «Мы твердо стали на Амуре… История литературы Приамурья в лицах, судьбах, творческих исканиях» можно будет во время презентации или с 10 января – в книжном киоске в центральном корпусе БГПУ.