Путин сообщил, что необходимо упрощать погашение ипотеки маткапиталом

Процедура перечисления средств маткапитала для погашения ипотеки будет упрощена. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе пресс-конференции. Журналист из Магадана спросила президента, не будут ли банки ужесточать требования к заемщикам, желающим взять дальневосточную ипотеку.

«Уже известно, что есть проблема при использовании средств материнского капитала для уплаты взносов за ипотеку. Крупные банки отказывают семьям с детьми. Какие гарантии есть у потенциальных участников подобных мер господдержки?» – спросила журналист.

В ответе на вопрос глава государства уточнил, что проблема в том, что процедуры перечисления материнского капитала усложнены. «Банки не отказывают использовать материнский капитал для решения вопросов, связанных с ипотекой, просто процедуры получения этих средств они чрезмерно усложнены и создают проблемы для людей. Без всяких сомнений, эту ситуацию нужно менять. Нужно уменьшать количество дней, которые требуются сегодня для того, чтобы внести средства материнского капитала в качестве первичного вклада в ипотеку или в погашение ипотеки. Сейчас такие решения принимаются, количество дней будет сокращено практически в 2 раза», – заверил Путин.

Он добавил, что, кроме того, необходимо расширять применение «электронного товарного оборота», чтобы отношения между клиентом банка и пенсионным фондом, через который идет материнский капитал, осуществлялись без участия человека. «Тогда это можно сделать за один день. Мы будем смотреть за практикой применения, реализацией этих мер», – подытожил Путин.