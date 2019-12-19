Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20декабря
Предыдущая новость Следующая новость
19 декабря 2019, 20:57 7

Путин сообщил, что необходимо упрощать погашение ипотеки маткапиталом

Путин сообщил, что необходимо упрощать погашение ипотеки маткапиталом
Фото: pixabay.com

Процедура перечисления средств маткапитала для погашения ипотеки будет упрощена. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе пресс-конференции. Журналист из Магадана спросила президента, не будут ли банки ужесточать требования к заемщикам, желающим взять дальневосточную ипотеку.

«Уже известно, что есть проблема при использовании средств материнского капитала для уплаты взносов за ипотеку. Крупные банки отказывают семьям с детьми. Какие гарантии есть у потенциальных участников подобных мер господдержки?» – спросила журналист.

В ответе на вопрос глава государства уточнил, что проблема в том, что процедуры перечисления материнского капитала усложнены. «Банки не отказывают использовать материнский капитал для решения вопросов, связанных с ипотекой, просто процедуры получения этих средств они чрезмерно усложнены и создают проблемы для людей. Без всяких сомнений, эту ситуацию нужно менять. Нужно уменьшать количество дней, которые требуются сегодня для того, чтобы внести средства материнского капитала в качестве первичного вклада в ипотеку или в погашение ипотеки. Сейчас такие решения принимаются, количество дней будет сокращено практически в 2 раза», – заверил Путин.

Он добавил, что, кроме того, необходимо расширять применение «электронного товарного оборота», чтобы отношения между клиентом банка и пенсионным фондом, через который идет материнский капитал, осуществлялись без участия человека. «Тогда это можно сделать за один день. Мы будем смотреть за практикой применения, реализацией этих мер», – подытожил Путин.

Просмотров всего: 190

#Дальний Восток #российская власть

распечатать


Власть

Ипотека под 2 % и отношения с Китаем: Василий Орлов прокомментировал темы, затронутые Путиным
Власть 1

Владимир Путин рассказал, как в ДФО борются с депопуляцией

Власть 5

Программа субсидирования авиаперевозок в ДФО будет продолжена

Власть 4

Госдума запретила сжигать непереработанный мусор
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Терминатор

    Терминатор
    3 часа назад

    Интересно, президент Путин, пресс-секретарь его и другие участники данных пресс-конференций, получают деньги за неё и какие именно, или же они находятся там бесплатно, так сказать безвозмездно, лишь бы ответить на вопросы, решить проблемы, которых кстати становится всё больше?!

  • 32 декабря

    32 декабря
    3 часа назад

    Терминатор

    Интересно, президент Путин, пресс-секретарь его и другие участники данных пресс-конференций, получают деньги за неё и какие именно, или же они находятся там бесплатно, так сказать безвозмездно, лишь бы ответить на вопросы, решить проблемы, которых кстати становится всё больше?!



    Ага .

    и с работы уходит в 17 нуль-нуль))

  • От души

    От души
    2 часа назад

    Сократить в два раза, согласовывать за 1 день. Что-то В.В. перебирает. А на амуринфо репортаж о 2% ипотеке- никаких проблем.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Лучше посмотрите сколько дизлайков поставлено на федеральных каналах его выступлению))

  • mm_Жека Долгих

    mm_Жека Долгих
    2 часа назад

    а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http://netcam.2sms.ru

  • От души

    От души
    2 часа назад

    Тут вопрос в проблеме. Есть она или нет с ипотекой. Если есть, знает об этом правительство области или нет. Если не знает-почему?

    Знает- не решает этот вопрос. Почему он не решен был до начала программы не понятно. Господа Трутнев, Козлов, Орлов должны дать оценку.

  • 32 декабря

    32 декабря
    2 часа назад

    От души

    Тут вопрос в проблеме. Есть она или нет с ипотекой. Если есть, знает об этом правительство области или нет. Если не знает-почему?

    Знает- не решает этот вопрос. Почему он не решен был до начала программы не понятно. Господа Трутнев, Козлов, Орлов должны дать оценку.



    Главное,сохранить и преумножить догму,что ВВП-отец нации.

    Если для этого нужно кого-то наказать,нечаяяно попавшегося подруку,то накажут.

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь