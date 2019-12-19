Владимир Путин рассказал, как в ДФО борются с депопуляцией

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Депопуляция на Дальнем Востоке происходит гораздо быстрее, чем в других субъектах. По этой причине ДФО получает такие меры поддержки, как дальневосточный гектар и льготная ипотека под 2 %. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.

Главред «Аргументы и факты. Омск» Ольга Коробова спросила, можно ли распространить льготную ипотеку на Зауралье и Сибирь. Со слов президента, правительство намерено в полном объёме реализовать эти планы в ДФО, после чего переходить на другие регионы. Глава государства, отметил, что есть и некоторые проблемы при реализации таких программ.

«Мы распространили возможность получения гектара не только на дальневосточников, но и на всех тех, кто хочет туда приехать. В основном гектары используются на жилищное строительство, ведение сельского хозяйства или бизнес, в том числе туристический. С этим есть некоторые проблемы: прежде всего, с тем, что выделение земли не всегда оптимально с точки зрения наличия или отсутствия инфраструктуры дорожной, энергетической и так далее. Нам надо сначала в полном объеме эти планы реализовать там. Что касается других мер поддержки, в том числе двухпроцентной ипотеки, в принципе, все это возможно. Но нам нужно посмотреть, как это пойдет на Дальнем Востоке, сколько будет стоить ипотека, какое количество людей будет обращаться, посчитать бюджет и на ясном глазу принимать дальнейшие решения», — сказал Путин.

На вопрос о мерах поддержки ДФО отреагировал глава Амурской области Василий Орлов. Он отметил, что со всеми сложностями, которые возникают из-за отсутствия инфраструктуры и необходимых коммуникаций при реализации программы «Дальневосточный гектар», регион справляется. Об этом он написал в Инстаграме.

«Для нас очень знаково, что на пресс-конференции президент поднял серьезную проблему для Дальнего Востока – это проблема депопуляции региона, отток населения. Правительство России в последнее время предпринимает действительно серьезные меры для закрепления людей на Дальнем Востоке и привлечения сюда новых жителей из других регионов страны. Одна из мер поддержки – программа предоставления дальневосточных гектаров. Она уже хорошо зашла у нас в Амурской области. Президент отметил, что дальневосточные гектары не всегда выделяются оптимальным образом, сложности возникают из-за отсутствия инфраструктуры, необходимых коммуникаций. Безусловно, и мы сталкивались с этой ситуацией, но постепенно удается справиться со всеми сложностями.

Так, уже решена проблема обеспечения земельных участков электричеством. Строительство ЛЭП ведется по заявкам граждан. Поступило более 400 таких заявок, фактически по всем заключены договоры, идет работа. Продолжаем решать и вопрос обеспечения транспортной инфраструктуры трех территорий Амурской области (село Новопетровка и село Марково Благовещенского района, село Ивановка Ивановского района) – в их границах сконцентрировано наибольшее количество земельных участков, выданных по программе "Дальневосточный гектар". Всего же в Приамурье заключено 6 650 договоров на выделение гражданам участков общей площадью 6 969,91 гектара. Почти 3 тысячи участков уже осваивается гражданами. Наиболее частый вид использования – ведение сельского хозяйства, это около 60 %. Реализация программы продолжается», – написал Орлов.