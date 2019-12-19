Василий Орлов поручил отработать вопрос об изъятии снюса с амурских прилавков

19 декабря губернатор Амурской области Василий Орлов провёл заседание антинаркотической комиссии. Было поручено проработать вопрос об изъятии жевательной смеси, содержащей никотин – снюс – с прилавков амурских магазинов. Для решения будет собираться рабочая группа с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

«В Башкирии запретили продажу снюса и точечно отработали с магазинами. Надо изучить башкирский опыт, взять его за основу и в ближайшее время с минюстом и минэконом отработать вопрос об изъятии этого товара с прилавков магазинов», – сказал Василий Орлов.

«Снюс – это жевательная или сосательная курительная я смесь, которая содержит высокую дозу никотина. В одной пластинке этого жевательного табака содержание никотина в несколько раз превышает количество, содержащееся в нескольких пачках сигарет, – пояснила главный внештатный нарколог области, главный врач ГАУЗ АО "Амурский областной наркологический диспансер" Лидия Рыбальченко. – Снюс распространяется, к большому сожалению, и в Амурской области. Стоит заметить, школы быстро организовали профилактические лекции с приглашением врачей-наркологов, где разъясняют, что это такое, как бороться, что делать, насколько это вредно (может вызвать онкологическую патологию в ротовой полости при употреблении до острых отравлений со смертельным исходом)».

Как отметила Лидия Борисовна, на сегодняшний день наркологическая служба констатирует массовое обращение родителей с детьми с целью проведения именно профилактических индивидуальных бесед при подозрении употребления ребёнком снюса или с профилактической целью.

«У нас есть закон, который запрещает и вводит различные ограничения, административные правонарушения так называемой табачной продукции. Снюс – никотиносодержащий продукт. И вот эта игра слов и даёт возможность не применять карательные меры к лицам, которые распространяют данный вид продукции среди несовершеннолетних. Нужно вводить на местном уровне запрет продажи этих жевательных смесей в обычной розничной сети. Этим уже занялся комитет, о чём сказала сегодня зампред правительства Ольга Викторовна Лысенко», – добавила Лидия Рыбальченко.

Как ранее сообщало Амур.инфо, в октябре в одной из свободненских школ потребовалась медицинская помощь 13-летнему подростку, употребившему жевательный табак. Мальчику стало плохо. Его товарищ, который вместе с ним приобрёл жевательный табак, тоже почувствовал себя неважно. Баночки с жевательной смесью были замечены и в одном из образовательных учреждений Зеи. Шайбу с веществом, содержащим никотин, обнаружили родители школьника в его вещах.

Главе региона на заседании также доложили о результатах проведения в 2019 году мероприятий межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак». В ходе операции, которая проходила на территории области с 6 мая по 30 октября, сотрудниками полиции вручено 662 предписания на уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений пользователям и владельцам земельных участков, на которых установлено произрастание конопли. Общая площадь уничтоженных очагов составила 1 652 гектара.

Зарегистрировано 473 факта изъятия наркотических средств. Возбуждено 595 уголовных дел, связанных с их незаконным оборотом. Изъято 649,5 килограмма наркотических средств.

Для обнаружения мест хранения, изготовления и переработки наркотических средств каннабисной группы и лиц, причастных к их незаконному обороту, УМВД задействовался комплекс беспилотных летательных аппаратов управления Росгвардии по Амурской области и 35 Армии Министерства обороны РФ.

По информации территориальных органов внутренних дел, области в ходе проверки полученных материалов возбуждено 22 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ещё один вопрос, который был рассмотрен на заседании, – принимаемые меры по организации лечения и медико-социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, обязанных пройти курс лечения по решению суда, сообщает амурское правительство.