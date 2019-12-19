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19декабря
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В Белогорске займутся решением проблемы отсутствия санитаров в «Скорой помощи»

В Белогорске займутся решением проблемы отсутствия санитаров в «Скорой помощи»
Фото: gid.volga.news

На заседании городского совета Белогорска рассмотрели обращение депутата Светланы Поносовой к главе города. Депутат обратилась с предложением разобраться в проблеме отсутствия санитаров при организации работы «Скорой помощи».

Решение о рассмотрении вопроса в рамках очередного заседания было принято главой накануне. «Реформирование этой структуры здравоохранения привело к тому, что из штата этой организации сократили санитаров, которые были необходимы при транспортировке больного из квартиры в машину “скорой помощи” при острых инфарктах или инсультах, – озвучила обращение депутата на имя главы председатель горсовета Виктория Гратий. – Система “Ищите мужика” в “Скорой помощи” действует уже несколько лет. Тысячи белогорцев уже знают ее и негодуют по поводу этой системы. Однако ничего изменить не могут. Санитар – это не высокотехнологичная служба и операция. Поэтому белогорцы, и я в том числе, ищут на улице, в подъезде, а я в данном случае в котельной, мужчин, которые согласятся помочь вынести больного к машине “Скорой помощи”. Об унижении в момент поиска “мужика” человек не думает. Ему надо успеть спасти своего родного человека».

«Проблема, которую подняла Светлана Ивановна, действительно очень серьезная и требует решения, – отметил в ходе рассмотрения вопроса глава Белогорска. – Вчера обсуждали этот вопрос с замом по соцполитике, вспомнили, что раньше водителям скорой доплачивали за то, что они носят больных. Но эти доплаты были ликвидированы, санитары сокращены, а скорая около 15 раз в сутки сталкивается с такой проблемой. Администрация, естественно, в стороне не останется. Мы будем пытаться ее решить. Очевидно, что тратить бюджетные деньги на расходы, связанные с оплатой труда тех, кто будет помогать “скорой” перенести человека, не сможем. Это будет нецелевое использование средств. Однако, будем искать все возможные способы и механизмы», – цитирует Станислава Мелюкова пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #медицина

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    58 минут назад

    денег нет-значит вопрос решён не будет

  • V.M.

    V.M.
    52 минуты назад

    Господи всемогущий, помоги чиновникам найти деньги!

    А то ведь и их родным и знакомым можно столкнуться с этой проблемой...

  • Ellen

    Ellen
    50 минут назад

    Вопрос как решался, так и будет решаться за счет родственников. В Благовещенске - аналогичная проблема. Вызывала бригаду грузчиков для транспортировки носилок с пятого этажа до "скорой".

  • vertex

    vertex
    46 минут назад

    Тоже затаскивал на пятый этаж грузную женщину, которую привезли на частном автомобиле, после того, как её попросили, уже вышел срок нахождения в лечебном учреждении после сложной операции.

  • nerro

    nerro
    43 минуты назад

    Ellen

    Вопрос как решался, так и будет решаться за счет родственников. В Благовещенске - аналогичная проблема. Вызывала бригаду грузчиков для транспортировки носилок с пятого этажа до "скорой".



    быстро приехали?

  • Ellen

    Ellen
    8 минут назад

    nerro

    Ellen

    Вопрос как решался, так и будет решаться за счет родственников. В Благовещенске - аналогичная проблема. Вызывала бригаду грузчиков для транспортировки носилок с пятого этажа до "скорой".



    быстро приехали?



    Точно не помню, минут через 20-30, звонила по трем телеф. номерам. Спасибо врачам "скорой", терпеливо ждали.

    PS. По соседям бегать бесполезно - бабушки, да мамочки в декрете.

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