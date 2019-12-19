В Белогорске займутся решением проблемы отсутствия санитаров в «Скорой помощи»

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На заседании городского совета Белогорска рассмотрели обращение депутата Светланы Поносовой к главе города. Депутат обратилась с предложением разобраться в проблеме отсутствия санитаров при организации работы «Скорой помощи».

Решение о рассмотрении вопроса в рамках очередного заседания было принято главой накануне. «Реформирование этой структуры здравоохранения привело к тому, что из штата этой организации сократили санитаров, которые были необходимы при транспортировке больного из квартиры в машину “скорой помощи” при острых инфарктах или инсультах, – озвучила обращение депутата на имя главы председатель горсовета Виктория Гратий. – Система “Ищите мужика” в “Скорой помощи” действует уже несколько лет. Тысячи белогорцев уже знают ее и негодуют по поводу этой системы. Однако ничего изменить не могут. Санитар – это не высокотехнологичная служба и операция. Поэтому белогорцы, и я в том числе, ищут на улице, в подъезде, а я в данном случае в котельной, мужчин, которые согласятся помочь вынести больного к машине “Скорой помощи”. Об унижении в момент поиска “мужика” человек не думает. Ему надо успеть спасти своего родного человека».

«Проблема, которую подняла Светлана Ивановна, действительно очень серьезная и требует решения, – отметил в ходе рассмотрения вопроса глава Белогорска. – Вчера обсуждали этот вопрос с замом по соцполитике, вспомнили, что раньше водителям скорой доплачивали за то, что они носят больных. Но эти доплаты были ликвидированы, санитары сокращены, а скорая около 15 раз в сутки сталкивается с такой проблемой. Администрация, естественно, в стороне не останется. Мы будем пытаться ее решить. Очевидно, что тратить бюджетные деньги на расходы, связанные с оплатой труда тех, кто будет помогать “скорой” перенести человека, не сможем. Это будет нецелевое использование средств. Однако, будем искать все возможные способы и механизмы», – цитирует Станислава Мелюкова пресс-служба администрации Белогорска.