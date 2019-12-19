Программа субсидирования авиаперевозок в ДФО будет продолжена

На пресс-конференции президента России Владимира Путина была затронута проблема доступности авиаперевозок на Дальнем Востоке. Вопрос об этом задала представительница камчатского СМИ.

Президент отметил, что программа субсидирования авиаперевозок будет продолжена, а для того, чтобы снизить стоимость билетов в целом, необходимо, в том числе, добиться роста доходов граждан.

«Как известно, жителям Камчатки, чтобы добраться до большой земли, нужно купить билет на самолет, и, к сожалению, не всем это доступно. Да, существует программа плоских тарифов от "Аэрофлота", президентская программа субсидированных билетов для молодежи, пенсионеров и многодетных семей, но, к сожалению, их очень быстро раскупают, они не всем достаются. "Аэрофлот" заявил, что не исключается возможность, что программа плоских тарифов и вовсе уйдет в историю, а многие камчатцы окажутся запертыми на своем полуострове. Скажите, как вы видите решение этой проблемы», – спросила журналистка.

Президент ответил, что программа субсидирования авиаперелетов будет продолжена, а также поставил под сомнение информацию, что программа плоских тарифов будет прекращена.

«Что касается билетов плоских тарифов, никто их не собирается отменять. "Аэрофлот" просто так немножко нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию этих полетов. Более того, как вы знаете, эта программа расширяется, не только за счет Дальнего Востока, но и других регионов. В целом нам надо добиваться роста доходов граждан, которые у нас растут очень медленно, и снижения издержек при перевозках. Таким образом можно снижать стоимость билетов. Эти программы будут продолжаться. И в рамках самого "Аэрофлота" есть резервы, уверяю вас», – сказал Путин.

Надежду на сохранение программы субсидированных перевозок в своем инстаграм-аккаунте выразил губернатор Амурской области Василий Орлов. «На пресс-конференции президента Владимира Путина прозвучал вопрос от Камчатки о том, что авиаперевозки очень дороги и люди считают это одной из серьезных проблем. Это общая проблема ДВ. У нас тоже вопрос стоит остро. Мы надеемся, что будет сохранена программа субсидированных перевозок. Ну и со своей стороны мы работаем – началось строительство новой взлетки, которая позволит принимать воздушные суда всех типов. Это даст возможность работать с "Аэрофлотом" и программой плоских тарифов», – отметил глава региона.

19 декабря проходит ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. На мероприятие аккредитованы 1 895 журналистов. Аккредитацию получили и амурчане, в частности: Надежда Синякова («Амурская правда»), Анжелика Филонова (ИА «Город»), съемочная группа телеканала «Первый областной».