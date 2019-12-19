Депутаты увеличили срок полномочий главы Белогорска

Фото: администрация Белогорска

Депутаты горсовета Белогорска единогласно внесли 10 изменений в Устав города. Поправки касались и изменения срока полномочий главы Белогорска и городского совета народных депутатов. Принято единогласное решение об их увеличении с 4 до 5 лет.

Правовая норма будет применяться только к выборным должностным лицам местного самоуправления, избранным после вступления в силу решения, принятого 19 декабря 2020 года. Решение вступит в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в газете «Белогорский вестник».

Другие поправки, внесенные в нормативно-правовой акт, касались приведения документа в соответствие с правилами юридической техники, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.