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19декабря
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сегодня, 18:40 3

Депутаты увеличили срок полномочий главы Белогорска

Депутаты увеличили срок полномочий главы Белогорска
Фото: администрация Белогорска

Депутаты горсовета Белогорска единогласно внесли 10 изменений в Устав города. Поправки касались и изменения срока полномочий главы Белогорска и городского совета народных депутатов. Принято единогласное решение об их увеличении с 4 до 5 лет.

Правовая норма будет применяться только к выборным должностным лицам местного самоуправления, избранным после вступления в силу решения, принятого 19 декабря 2020 года. Решение вступит в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в газете «Белогорский вестник».

Другие поправки, внесенные в нормативно-правовой акт, касались приведения документа в соответствие с правилами юридической техники, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #закон

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Комментарии
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  • Секвойя

    Секвойя
    1 час назад

    Равных Мелюкову в области Нет. Был Штейн и Шульц. Районом рулит ещё Колесников, которому тоже следовало бы продлить срок, чтобы сиогли обучать иных.

  • OT

    OT
    50 минут назад

    Секвойя

    Равных Мелюкову в области Нет. Был Штейн и Шульц. Районом рулит ещё Колесников, которому тоже следовало бы продлить срок, чтобы сиогли обучать иных.



    Равных ни у кого и никого нет. Даже собаке и то нет никого равных

  • vertex

    vertex
    39 минут назад

    OT

    Секвойя

    Равных Мелюкову в области Нет. Был Штейн и Шульц. Районом рулит ещё Колесников, которому тоже следовало бы продлить срок, чтобы сиогли обучать иных.



    Равных ни у кого и никого нет. Даже собаке и то нет никого равных



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