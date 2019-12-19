В рамках профилактической операции в Приамурье задержали семерых осужденных

УФСИН России по Амурской области совместно с областным УМВД провели региональную оперативно-профилактическую операцию «Розыск», чтобы установить местонахождение и задержать разыскиваемых лиц. В итоге было задержано семь осужденных, находящихся в федеральном розыске.

Все они скрылись от контроля уголовно-исполнительной инспекции и нарушили порядок отбывания условного наказания, исправительных и обязательных работ. Граждане были осуждены за преступления небольшой и средней тяжести, такие как кража, неуплата средств на содержание детей, незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств.

В оперативно-разыскных мероприятиях было задействовано более 50 сотрудников УФСИН. В рамках взаимодействия с УМВД России по Амурской области были отработаны около 130 возможных мест пребывания разыскиваемых.

Для части задержанных по решению суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двоим осужденным условное наказание было заменено на лишение свободы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.