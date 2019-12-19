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19декабря
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сегодня, 17:38 0

В деятельности амурских ЧОПов накопились серьезные проблемы

В деятельности амурских ЧОПов накопились серьезные проблемы

Как усовершенствовать работу частных охранных предприятий, об этом говорили в программе «Простые вопросы». Поводом послужил случай стрельбы в колледже и последующие за этим санкции, которые были применены к гендиретору ЧОПа «Сириус-А» и охраннику. Как сообщало Амур.инфо, руководитель предприятия и охранник сейчас находятся в заключении.

«На наш взгляд, эти нарушения, которые допустил ЧОП, никак не уголовно преследуемые деяния, а это административные правонарушения. И у нас вопрос – почему рядом с директором ЧОПа на скамье подсудимых не находится руководитель образовательного учреждения. Согласно последнему постановлению правительства РФ, ответственность за антитеррористическую защищенность образовательного учреждения в полной мере несет руководитель учреждения», – объясняет член Координационного совета Росгвардии РФ Андрей Иванов.

По словам гостей программы, в деятельности ЧОПов наметились две важные проблемы, которые необходимо решать.

«Первое – это обеспечение финансированием тех или иных образовательных или культурных учреждений. Федеральный закон № 44 позволяет опускаться до любой цены, то есть кто предложил меньшую цену, того и выиграл конкурс. Поэтому и работают случайные люди и охраняют наших детей. Вторая проблема – это обеспечение учреждений соответствующей материально-технической базой, как те же рамки», – говорит руководитель частного охранного предприятия из Белогорска Юрий Симоненко.

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#дети #образование #Простые вопросы

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