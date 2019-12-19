В деятельности амурских ЧОПов накопились серьезные проблемы

«На наш взгляд, эти нарушения, которые допустил ЧОП, никак не уголовно преследуемые деяния, а это административные правонарушения. И у нас вопрос – почему рядом с директором ЧОПа на скамье подсудимых не находится руководитель образовательного учреждения. Согласно последнему постановлению правительства РФ, ответственность за антитеррористическую защищенность образовательного учреждения в полной мере несет руководитель учреждения», – объясняет член Координационного совета Росгвардии РФ Андрей Иванов.

По словам гостей программы, в деятельности ЧОПов наметились две важные проблемы, которые необходимо решать.

«Первое – это обеспечение финансированием тех или иных образовательных или культурных учреждений. Федеральный закон № 44 позволяет опускаться до любой цены, то есть кто предложил меньшую цену, того и выиграл конкурс. Поэтому и работают случайные люди и охраняют наших детей. Вторая проблема – это обеспечение учреждений соответствующей материально-технической базой, как те же рамки», – говорит руководитель частного охранного предприятия из Белогорска Юрий Симоненко.