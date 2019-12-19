Во время капремонта крыш в Приамурье использовали специальное гидроизоляционное покрытие

В семи многоквартирных домах Приамурья завершился капитальный ремонт. Крыши отремонтировали в Благовещенске, Бурее и Тынде. Объекты уже введены в эксплуатацию.

На скатных крышах в ходе работ была проведена замена обрешётки, сделан ремонт стропильной системы. Шиферное кровельное покрытие строители заменили на оцинкованный профнастил. Утеплитель поменяли на современный теплоизоляционный материал.

На плоских крышах при капремонте было использовано наплавляемое покрытие, обладающее большими гидроизоляционными свойствами, чем материалы, которые использовались ранее (рубероид, битум и так далее).

В настоящее время ещё 27 многоквартирных домов проходят приёмку завершённого капитального ремонта, сообщает областное правительство.