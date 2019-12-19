В Амурской области участок россыпного золота продали за рекордные 32 миллиарда

На прошедших торгах за участок россыпного золота в Амурской области было предложено 32 миллиарда рублей. Такую сумму, сравнимую с половиной годового бюджета Приамурья, заявило недавно зарегистрированное ООО «Успех».

Таким образом, приамурская компания увеличила итоговый платеж в рекордные 56,2 тысячи раз и предложила 32,074 миллиарда рублей за россыпь Семертак, расположенную на территории Селемджинского района Амурской области. Аукцион состоялся 17 декабря в Благовещенске.

В торгах за месторождение «Семертак, бассейн реки» приняли участие девять компаний. Стартовый платеж был поднят с 570 тысяч рублей, пишут NEDRADV.

Предложенные 32 миллиарда рублей в 3,4 раза превышают рекордную сумму, за которую был продан в 2017 году Сухой Лог, сообщает «Интерфакс». Сухой Лог – одно из крупнейших в мире золоторудных месторождений. По российской классификации балансовые запасы Сухого Лога составляют 1,943 тысячи тонн золота и 1,533 тысячи тонн серебра, забалансовые запасы – еще 741 тонну золота. Финальная цена торгов по этому участку в 2017 году составила 9,406 миллиарда рублей, был сделан один шаг.

Начальник «Амурнедр» Николай Мельников сообщил изданию, что информация о прошедшем конкурсе уже доведена до «Роснедр», однако мер воздействия на подобные ситуации в законодательстве не предусмотрено, а верхней ценовой границы, до которой могут идти торги, нет.

«Это срыв аукциона в особо циничной форме. Это противостояние конкурентов, торги могли продолжаться до бесконечности. Комиссии пришлось трижды объявлять перерыв, чтобы допечатать протоколы с шагами аукциона, это связано с несовершенством законодательства», – сказал Мельников.

При этом он отметил, что не предусмотрено «черного списка» недропользователей, срывающих торги, поэтому противостоять такой ситуации «Роснедра» никак не могут.

«Единственное, недропользователь теряет задаток, в данном случае это 570 тысяч рублей. Задаток не возвращается, если в течение месяца лицензия не будет оплачена», – сказал собеседник агентства.

Участок в бассейне реки Семертак предполагает геологическое изучение, разведку и добычу золота. Прогнозные ресурсы по категории P1 составляют 390 килограммов, по P2 – 45 килограммов, по P3 – 104 килограмма. Площадь участка составляет 59,9 квадратных километра.

При стартовом платеже в 570 тысяч рублей участок был продан на 608 шаге за 32,075 миллиарда рублей. Помимо победителя, в торгах также участвовали ряд ООО – «Четвертая добывающая», «Терекон», «Свободные», «Алтын», «ТРИ П», «Россыпи», «Ногда золото» и АО «Золотодобывающее предприятие "Коболдо"».

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Успех» зарегистрировано в Благовещенске 23 января 2019 года. Компания занимается добычей золота и серебра, однако пока никаких лицензий не получала. Собственником компании является Елена Садовская.