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Эксперимент с хлебом напугал школьников и заставил их задуматься о гигиене

Эксперимент с хлебом напугал школьников и заставил их задуматься о гигиене
Фото: Facebook / Jaralee Annice Metcalf

Учителя дошкольного и начального образования решили показать учащимся, что будет с хлебом, если не мыть руки. Они провели совместный эксперимент, от которого были в шоке не только дети, но и взрослые.

В начале декабря преподаватель Джарали Меткалф вместе с коллегой Дайной Робертсон решили провести эксперимент с хлебом. Цель заключалась в том, чтобы показать ученикам, сколько микробов живет на руках человека.

Для этого школьники под руководством учителе взяли пять пластиковых пакетов и поместили в них пять кусков хлеба, предварительно «испачкав» каждый. Первый кусок перед экспериментом положили на клавиатуру школьного ноутбука, второй остался нетронутым, к третьему прикоснулся ребёнок с немытыми руками, четвёртый побывал в руках, которые помыли с мылом в тёплой проточной воде, а пятый потрогали дети, которые воспользовались дезинфицирующим средством.

Первые результаты дети увидели уже через пару дней.

Джарали рассказала, детей так впечатлили результаты их эксперимента, что теперь они добровольно моют руки, пишет Life. Преподаватели надеются, что болеть их ученики будут гораздо реже.

«Даже не представляете, как это расстраивает, когда родители приводят на занятия очевидно больного ребёнка. А потом все вокруг уносят микробы к себе домой. Одна только привычка регулярно мыть руки может это изменить», – сделал вывод Джарали Меткалф.

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#дети #жизнь #школа

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