Впервые в Тынде с нового года не будут повышать плату за детский сад

Фото: администрация Тынды

В северной столице Приамурья решено не повышать плату за детские сады с 1 января 2020 года. Решение принято главой Тынды Мариной Михайловой. Стоимость посещения тындинских дошкольных учреждений останется на уровне 2019 года. В детских садах выявили нецелевые траты.

Родительская плата за один день посещения на одного ребенка в 2020 году составит 206 рублей 16 копеек, в группах круглосуточного пребывания – 230 рублей 17 копеек.

Согласно постановлению правительства Амурской области от 5 декабря 2019 года «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Амурской области на 2020 год», максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми для Тынды составляет в день 253 рубля 20 копеек.

В ноябре 2020 года в администрации Тынды провели проверку доходов и расходов средств, взимаемых с родителей. В управлении образования установлено нецелевое расходование денежных средств за 2018 год и 9 месяцев 2019 года.

«Было допущено нецелевых расходов по каждому саду до трех миллионов рублей. Поэтому в 2020 году расходы детсадов по родительской плате будем рассматривать под микроскопом. Больше целевые деньги не будут тратиться на евроремонты в кабинетах заведующих, новую мебель и прочие их прихоти. Плата за детские сады должна работать на улучшение качества питания и присмотра за малышами», – приводит цитату мэра Тынды Марины Михайловой пресс-служба администрации Тынды.