Амурская областная больница участвует в нацпроекте по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения АОКБ заканчивают монтаж нового ангиографического комплекса Artis One фирмы Siemens. Новый ангиограф стоимостью более 40 миллионов рублей устанавливают взамен старого, исчерпавшего свой ресурс.

Ангиографический комплекс занимает 3 помещения. Сейчас здесь заканчивается ремонт рентгеноперационной, монтаж самого комплекса завершен. Требования к установке ангиографического комплекса особые. Для защиты от излучения на окнах установлены свинцовые жалюзи, двери также просвинцованы, а стены покрыты баритовой штукатуркой. Это специализированный отделочный материал, который используют в качестве барьера для рентгеновского гамма-излучения и применяют для отделки стен в помещениях, которые подвержены воздействию радиации.

Для запуска оборудования – так называемого стартапа – в Амурскую областную больницу приезжал специалист из Германии. Он проводил все необходимые калибровки и настройки сложной медицинской техники. «Срок службы нового ангиографического комплекса – около 10 лет, все зависит от степени нагрузки и износа оборудования, – рассказывает начальник отдела "Медтехника" Амурской областной клинической больницы Сергей Мартынов. – В больнице также есть еще один функционирующий ангиограф».

Ангиографический комплекс в ежедневной работе используют специалисты по эндоваскулярной диагностике и лечению, обладающие соответствующей квалификацией для работы на сложной, высокотехнологичной медицинской аппаратуре. Хирургические вмешательства они проводят на кровеносных сосудах под контролем методов лучевой визуализации и с использованием специальных инструментов. В современной медицине это относительно молодое направление. В Амурской областной клинической больнице оно активно развивается с 2011 года, когда в клинике был установлен первый ангиографический комплекс. Главной особенностью эндоваскулярной хирургии является то, что все вмешательства проводятся через небольшие проколы на коже в проекции артерий и вен, под рентгеновским контролем.

«Ангиограф – это, простыми словами, высокотехнологичный цифровой рентгенологический комплекс. Во время операции производится контрастирование сосудистого русла специальными препаратами (рентгеноконтрастными), что позволяет выставить окончательный диагноз и принять решение о дальнейшей тактике лечения пациента, в том числе и хирургической, – поясняет врач по эндоваскулярной диагностике и лечению АОКБ Василий Калайтанов. – Благодаря этому оборудованию у нас есть возможность оперировать пациентов с острым коронарным синдромом, больных с инсультами. Также проводим диагностику и лечение атеросклеротических поражений сосудов конечностей, выполняем различные дренирующие операции на почках, печени, желчном пузыре, кистах различной локализации».

Новое оборудование позволит выполнять снимки в трех измерениях. «Например, при аневризме головного мозга мы можем сделать церебральную ангиографию и посмотреть этот участок в формате 3Д. Для нейрохирургов это очень удобно – можно спланировать ход операции заранее», – рассказывает Василий Викторович.

В большинстве случаев эндоваскулярные вмешательства выполняются под местной анестезией. Реабилитационный период проходит благоприятнее и быстрее, нежели после традиционных хирургических операций.

В сутки на ангиографическом комплексе врачи по эндоваскулярной диагностике и лечению АОКБ проводят примерно 15 операций (плановых и экстренных), в год выполняется более 3 000. Оборудование задействовано круглосуточно. Ввести в эксплуатацию новый комплекс в АОКБ рассчитывают до конца 2019 года.