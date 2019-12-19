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сегодня, 17:04 1

Амурчанин приревновал любимую и избил ее до смерти

Амурчанин приревновал любимую и избил ее до смерти
Фото: pixabay.com

Жителя Зеи будут судить по обвинению в убийстве сожительницы. Пьяный мужчина из ревности нанес ей телесные повреждения, от которых женщина скончалась на месте.

Следственный отдел по городу Зея амурского следственного управления СКР завершил расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Его заключили под стражу.

Обвинительное заключение утверждено прокурором Зейского района, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает амурское управление СКР.

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#Зея #происшествия

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Зачётно! "... убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку... ", как то странно суды судят... Почему в данном случае умышленное убийство, а бывают подобные ситуации, даже с применением постороннего предмета (нож, труба, палка и т.п.), но вердикт суда - причинение смерти по неосторожности? Соответственно и срок меньше.

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