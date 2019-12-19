Амурчанин приревновал любимую и избил ее до смерти

Жителя Зеи будут судить по обвинению в убийстве сожительницы. Пьяный мужчина из ревности нанес ей телесные повреждения, от которых женщина скончалась на месте.

Следственный отдел по городу Зея амурского следственного управления СКР завершил расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Его заключили под стражу. Обвинительное заключение утверждено прокурором Зейского района, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает амурское управление СКР.

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#Зея #происшествия

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Любовь Чуприна