В Благовещенске любитель делать закладки наркотиков лишился свободы на 10 лет

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению 22-летнего жителя Благовещенска. Он признал молодого человека виновным в незаконном обороте наркотиков и покушении на сбыт наркотических средств.

Установлено, что осужденный в одном из мессенджеров вступил в переписку с ранее неизвестным ему человеком, представляющим интернет-магазин, который занимается сбытом синтетических наркотических средств. Согласно договоренности молодой человек должен был за деньги получать партии наркотиков и сбывать их на территории Благовещенска, делая закладки.

В декабре 2018 года мужчина сделал закладку наркотического средства массой 7,42 грамма, являющегося крупным размером. Кроме того, в середине января 2019 года злоумышленник, следуя из благовещенского аэропорта, собрал верхушечные части дикорастущей конопли для собственного употребления. Собранный наркотик он перевозил на заднем сиденье автомобиля. По направлению к городу молодой человек был остановлен сотрудниками УФСБ России по Амурской области, которые изъяли имеющиеся у него наркотические средства.

Помимо этого, в марте 2019 года осужденный нашел в заранее оговоренном тайнике сверток с наркотическим средством в крупном размере, который хранил дома для собственного употребления до момента изъятия сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

В ходе судебного следствия государственный обвинитель просил суд признать смягчающими обстоятельствами полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления. Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил молодому человеку 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, сообщает областная прокуратура.