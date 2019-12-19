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Российские грузовики продолжают возвращаться из Хэйхэ

Российские грузовики продолжают возвращаться из Хэйхэ
Фото: Амур.инфо

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области сообщает, что ситуация с международными грузовыми перевозками между Благовещенском и Хэйхэ начала стабилизироваться. 18 декабря дополнительно в Россию вернулись 8 порожних грузовиков.

В настоящее время на территории КНР для выезда в Благовещенск находится 7 российских автомобилей. В целом 18 декабря в оба направления проследовало 139 единиц транспорта. Из Благовещенска в Китай выехали 55 автомобилей, а в Россию въехали 84 единицы, включая грузовой транспорт и спецтехнику.

Основной продукцией, экспортируемой из Амурской области, являются соя и продукты ее переработки. Кроме того, в Китай отправляют мороженое, кондитерские изделия, пиломатериалы, древесный уголь. На импорт в Россию по грузовому понтонному мосту поступает оборудование для Амурского ГПЗ, скоропортящиеся продукты (фрукты и овощи), а также товары народного потребления.


Ситуацию о грузовых международных перевозках на направлении Благовещенск – Хэйхэ рекомендуется уточнять в диспетчерской службе ЗАО «Торговый порт Благовещенск» по номеру 8 (4162) 22-54-88. В случае нарушения прав и интересов российских водителей на пункте пропуска Хэйхэ необходимо обращаться в Генеральное консульство РФ в Харбине по номеру телефона +86-132-1461-9133.

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#Китай #таможня

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