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19декабря
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сегодня, 16:28 11

По прогнозам ПФР, рост пенсий в 2020 году составит около 3 %

По прогнозам ПФР, рост пенсий в 2020 году составит около 3 %
Фото: tass.ru/

Пенсионный фонд России прогнозирует реальный рост пенсий в 2020 году на уровне примерно 3 %. Об этом заявил глава фонда Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Если брать текущий год, у нас прогноз 3,8 %, но уже сейчас понятно, что будет меньше, а индексация будет 6,6 %. То есть реально я хочу сказать, что индексация пенсий практически в два раза выше чем инфляция. Таким образом, реальный рост пенсий порядка 3 % налицо», – сказал Антон Дроздов.

При этом он напомнил, что по итогам 2019 года пенсии в реальном выражении выросли в среднем на 2,5 %, а индексация составила 7,05 % при уровне инфляции в 4,3 % в 2018 году.

По словам главы ПФР, за следующие три года ожидается увеличение пенсий больше чем на 18 % по сравнению с 2019 годом. «Они достигнут в 2022 году где-то 18 300 рублей в среднем», – добавил он, отметив, что в 2020 году ПФР планирует направить 123 миллиарда остатков по этому году на выплату пенсий, пишет ТАСС.

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#жизнь

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • От души

    От души
    1 час назад

    Какие цены и тарифы будут в 2022 году. Этот прогноз услышать бы от минэкономразвития.Да и до 22г. не все пенсионеры доживут. Федеральный минимум сечас 8800 тыс.р., региональный 10100 руб.Судя по информации из СМИ о работе правительства, партии и ГД РФ снижения налогов и сборов не ожидается. Накопительную еще заморозили до 23 г. Все увеличение по пенсии в 2020г. уйдет на оплату ЖКУ.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    От души

    Какие цены и тарифы будут в 2022 году. Этот прогноз услышать бы от минэкономразвития.Да и до 22г. не все пенсионеры доживут. Федеральный минимум сечас 8800 тыс.р., региональный 10100 руб.Судя по информации из СМИ о работе правительства, партии и ГД РФ снижения налогов и сборов не ожидается. Накопительную еще заморозили до 23 г. Все увеличение по пенсии в 2020г. уйдет на оплату ЖКУ.



    Согласен на федеральный минимум сейчас 8800 тыс.р.! При чём, ежемесячно...

  • От души

    От души
    1 час назад

    Kadet_84

    От души

    Какие цены и тарифы будут в 2022 году. Этот прогноз услышать бы от минэкономразвития.Да и до 22г. не все пенсионеры доживут. Федеральный минимум сечас 8800 тыс.р., региональный 10100 руб.Судя по информации из СМИ о работе правительства, партии и ГД РФ снижения налогов и сборов не ожидается. Накопительную еще заморозили до 23 г. Все увеличение по пенсии в 2020г. уйдет на оплату ЖКУ.



    Согласен на федеральный минимум сейчас 8800 тыс.р.! При чём, ежемесячно...



    С увеличением пенсионного возраста шансов все меньше. А так приобретите грим для начинающих и вперед в ПФР.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Чего то так самонадеяно он про проценты инфляции вещает, наверное наванговал.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    58 минут назад

    Напомните мне что там у нас на 7,1 повышается?! Ну и плюс комиссия банков

    Цензурных слов нет

  • vertex

    vertex
    52 минуты назад

    ЛайКа

    Напомните мне что там у нас на 7,1 повышается?! Ну и плюс комиссия банков

    Цензурных слов нет



    Это местные деятели повышают, а центр то и не знает))) (наверное)

  • Kadet_84

    Kadet_84
    49 минут назад

    От души

    Kadet_84

    От души

    Какие цены и тарифы будут в 2022 году. Этот прогноз услышать бы от минэкономразвития.Да и до 22г. не все пенсионеры доживут. Федеральный минимум сечас 8800 тыс.р., региональный 10100 руб.Судя по информации из СМИ о работе правительства, партии и ГД РФ снижения налогов и сборов не ожидается. Накопительную еще заморозили до 23 г. Все увеличение по пенсии в 2020г. уйдет на оплату ЖКУ.



    Согласен на федеральный минимум сейчас 8800 тыс.р.! При чём, ежемесячно...



    С увеличением пенсионного возраста шансов все меньше. А так приобретите грим для начинающих и вперед в ПФР.



    Даю гарантию, что если бы Вы получали 8800 тыс.р. ежемесячно, то... даже представить не могу, что Вы делали с 8 800 000 рублей???

  • ЛайКа

    ЛайКа
    46 минут назад

    Kadet_84

    От души

    Kadet_84

    От души

    Какие цены и тарифы будут в 2022 году. Этот прогноз услышать бы от минэкономразвития.Да и до 22г. не все пенсионеры доживут. Федеральный минимум сечас 8800 тыс.р., региональный 10100 руб.Судя по информации из СМИ о работе правительства, партии и ГД РФ снижения налогов и сборов не ожидается. Накопительную еще заморозили до 23 г. Все увеличение по пенсии в 2020г. уйдет на оплату ЖКУ.



    Согласен на федеральный минимум сейчас 8800 тыс.р.! При чём, ежемесячно...



    С увеличением пенсионного возраста шансов все меньше. А так приобретите грим для начинающих и вперед в ПФР.



    Даю гарантию, что если бы Вы получали 8800 тыс.р. ежемесячно, то... даже представить не могу, что Вы делали с 8 800 000 рублей???



    Что предлагаете с ними сделать?



    Я только сегодня через телефон 7 косарей потратила



  • Kadet_84

    Kadet_84
    41 минута назад

    ЛайКа

    Kadet_84

    От души

    Kadet_84

    От души

    Какие цены и тарифы будут в 2022 году. Этот прогноз услышать бы от минэкономразвития.Да и до 22г. не все пенсионеры доживут. Федеральный минимум сечас 8800 тыс.р., региональный 10100 руб.Судя по информации из СМИ о работе правительства, партии и ГД РФ снижения налогов и сборов не ожидается. Накопительную еще заморозили до 23 г. Все увеличение по пенсии в 2020г. уйдет на оплату ЖКУ.



    Согласен на федеральный минимум сейчас 8800 тыс.р.! При чём, ежемесячно...



    С увеличением пенсионного возраста шансов все меньше. А так приобретите грим для начинающих и вперед в ПФР.



    Даю гарантию, что если бы Вы получали 8800 тыс.р. ежемесячно, то... даже представить не могу, что Вы делали с 8 800 000 рублей???



    Что предлагаете с ними сделать?

    Я только сегодня через телефон 7 косарей потратила



    Вот видите, у Вас осталось ещё 8 млн. 793 тыс рублей.

  • От души

    От души
    38 минут назад

    Kadet_84

    От души

    Kadet_84

    От души

    Какие цены и тарифы будут в 2022 году. Этот прогноз услышать бы от минэкономразвития.Да и до 22г. не все пенсионеры доживут. Федеральный минимум сечас 8800 тыс.р., региональный 10100 руб.Судя по информации из СМИ о работе правительства, партии и ГД РФ снижения налогов и сборов не ожидается. Накопительную еще заморозили до 23 г. Все увеличение по пенсии в 2020г. уйдет на оплату ЖКУ.



    Согласен на федеральный минимум сейчас 8800 тыс.р.! При чём, ежемесячно...



    С увеличением пенсионного возраста шансов все меньше. А так приобретите грим для начинающих и вперед в ПФР.



    Даю гарантию, что если бы Вы получали 8800 тыс.р. ежемесячно, то... даже представить не могу, что Вы делали с 8 800 000 рублей???



    Браво уел). Но смысл понятен.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    26 минут назад

    Kadet_84

    ЛайКа

    Kadet_84

    От души

    Kadet_84

    От души

    Какие цены и тарифы будут в 2022 году. Этот прогноз услышать бы от минэкономразвития.Да и до 22г. не все пенсионеры доживут. Федеральный минимум сечас 8800 тыс.р., региональный 10100 руб.Судя по информации из СМИ о работе правительства, партии и ГД РФ снижения налогов и сборов не ожидается. Накопительную еще заморозили до 23 г. Все увеличение по пенсии в 2020г. уйдет на оплату ЖКУ.



    Согласен на федеральный минимум сейчас 8800 тыс.р.! При чём, ежемесячно...



    С увеличением пенсионного возраста шансов все меньше. А так приобретите грим для начинающих и вперед в ПФР.



    Даю гарантию, что если бы Вы получали 8800 тыс.р. ежемесячно, то... даже представить не могу, что Вы делали с 8 800 000 рублей???



    Что предлагаете с ними сделать?

    Я только сегодня через телефон 7 косарей потратила



    Вот видите, у Вас осталось ещё 8 млн. 793 тыс рублей.



    Если б дали, то я б растерялась



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