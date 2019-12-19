По прогнозам ПФР, рост пенсий в 2020 году составит около 3 %

«Если брать текущий год, у нас прогноз 3,8 %, но уже сейчас понятно, что будет меньше, а индексация будет 6,6 %. То есть реально я хочу сказать, что индексация пенсий практически в два раза выше чем инфляция. Таким образом, реальный рост пенсий порядка 3 % налицо», – сказал Антон Дроздов.

При этом он напомнил, что по итогам 2019 года пенсии в реальном выражении выросли в среднем на 2,5 %, а индексация составила 7,05 % при уровне инфляции в 4,3 % в 2018 году.

По словам главы ПФР, за следующие три года ожидается увеличение пенсий больше чем на 18 % по сравнению с 2019 годом. «Они достигнут в 2022 году где-то 18 300 рублей в среднем», – добавил он, отметив, что в 2020 году ПФР планирует направить 123 миллиарда остатков по этому году на выплату пенсий, пишет ТАСС.