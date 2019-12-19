Женщина не узнала похудевшую дочь и прошла мимо

Фото: личный архив Элизабет Уоткинс

В Англии 38-летняя Элизабет Уокинс похудела за 18 месяцев на 96 килограммов. Женщина изменилась так, что даже родная мать не узнала дочь на улице и прошла мимо.

Проблемы у Элизабет с лишним весом начались еще в детстве. Она пыталась с этим бороться, но ей ничего не помогало. К 36 годам ее вес перевалил за 170 килограммов. Женщина не могла самостоятельно ходить и стоять, старалась не выходить на улицу, чтобы не ловить на себе осуждающие взгляды.

В 2017 году британка решилась изменить жизнь и перенесла операцию по шунтированию желудка. После процедуры она в течение года потребляла не более 700 калорий в день. Так женщина начала худеть и сбрасывать в месяц до 6 килограммов. После того, как вес стал нормализоваться, Элизабет увеличила порцию и придерживалась правильного питания.

В 2019 году британка стала весить 75 килограммов. Женщина стала чувствовать себя увереннее, ее самооценка выросла, а вещи себе она стала приобретать на восемь размеров меньше. После стремительного похудения женщину перестали узнавать знакомые и родственники. Она встретила мужчину и готовится к свадьбе. Мать, приехавшая поддержать дочь перед свадьбой, даже прошла мимо и не узнала окликнувшую ее дочь, сообщает «Лента.ру».

В 2018 году женщина похудела с 123 килограммов до 62 благодаря ошибочной СМС.