Благовещенцев приглашают на квартирник к знаменитому амурскому художнику

В Благовещенске пройдет квартирник «Учитель словесности», всех желающих приглашают в гости к известному амурскому художнику Николаю Савченко. Николай Савченко – член Союза художников России,​ автор запатентованной живописной техники, участник российских и международных выставок.

Его работы находятся в музейных собраниях и частных коллекциях России, США, Германии, Италии, Японии и Китая.

Квартирник пройдет в рамках «Кочевого квартирника Е-Е!», инициатором которого стал поэт, музыкант, учёный-филолог Евгений Еремин. «Кочевой квартирник» – это экскурс поверх границ искусств, путешествие по квартирам творческих людей Благовещенска. Они не стоят на месте, горячо любят свой край, творят, думают, придумывают. Им есть что сказать о времени и о себе, они хотят этим поделиться. Это уникальная возможность​ ​ побывать в гостях у этих необычных людей, послушать авторскую песню, почитать стихи, прозу, презентовать свое творество. Прекрасный повод пообщаться со старыми друзьями и завязать новые знакомства», – считает Еремин.

Программа квартирника «Учитель словесности» посвящена грядущему юбилею Чехова. «С мемориальной доски, посвященной визиту Чехова в Благовещенск, на нас взирает умудренный классик с канонической картины Браза, хотя в год приезда ему исполнилось всего 30 лет и выглядел он весьма молодо. Очень хочется, чтобы Чехов у нас не выглядел бронзовым, хрестоматийным, неживым. В столице Приамурья любят цитировать фразу Антона Павловича о благовещенском свободолюбии, независимости, вольности, активной кипучей насыщенности жизни, а разве много этого в наших краях сейчас?​ Приехав на Амур сегодня, повторил бы Чехов своё мнение? А мы этими словами налюбоваться не можем, совершенно не задумываясь о необходимости им соответствовать.​ Об этом наш квартирник», – сказал инициатор квартирника.

Квартирник проведет член Союза журналистов России, краевед, автор книги-исследования о путешествии Чехова на Дальний Восток, автор экскурсии «Чехов в Благовещенске», лауреат литературной премии Приамурья имени Леонида Завальнюка-2019 Валентина Кобзарь.

В программе планируется авторский концерт Евгения Еремина «Пой, ветер!», выставка-перфоманс Николая Савченко «Человек без футляра» (эссе-графика) при участии Олега Лештаева (фотопоэзия) и Евгения Еремина (столбовые романы).

Всех желающих ждут по адресу: улица Шевченко, 44, квартира № 62. Оргвзнос – 350​ рублей​ (карта Сбербанк,​ 8 909-816-91-96). Запись по предоплате. Количество мест ограничено. Связаться с организаторами квартирника можно по телефонам: 8 914-614-09-18​ (Евгений Ерёмин), 8 962-284-49-11​ (Николай Савченко).