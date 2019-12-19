В новогодние каникулы в краеведческом музее поселится эвенкийская «снегурочка» Синильга

С 21 декабря по 8 января Амурский областной краеведческий музей приглашает детей и их родителей на новогодние мероприятия. Для посетителей подготовлены увлекательные квесты, весёлые викторины и загадочные путешествия в зимний лес. В числе главных героев впервые будет и эвенкийская снежная девушка Синильга.

Новогодние праздники Амурский областной краеведческий музей откроет 20 декабря выставкой «Новогодний маскарад», где будут представлены игрушки, поздравительные открытки и костюмы советского периода. Выставка запустит «Новогоднюю карусель», которая продлится с 28 декабря по 8 января. В ближайшие дни в музее установят ёлку и 28 декабря в 14 часов проведут театрализованное мероприятие «А Баба Яга против», на которое приглашаются дети и родители.

«Участники пройдут квест с поисками новогодних сокровищ по всему музею, будут игры и танцы в большом зале с Дедом Морозом. На это мероприятие мы рекомендуем прийти в новогоднем костюме. 29 декабря в 14 часов мы приглашаем на “Зимние сказки Синильги”, это эвенкийская снежная девушка, тоже будет очень интересно – с национальным северным колоритом. “Зимние сказки Синильги” мы покажем еще 8 января в 14 часов. А 5 января в 11 часов мы научим всех желающих делать эвенкийский коврик кумалан, а в 14 часов состоится настоящий эвенкийский квест “Агиды кумалан”», – рассказала заведующая экскурсионным отделом музея Марина Боевец.

С 3 января в музее начнется рождественская неделя. В этот день в 11 часов – музей приглашает детей и родителей на игровую программу «Чудеса новогоднего леса». 4 января в 11 часов пройдет мастер-класс по изготовлению рождественской куклы «Ангел прилетел», в 14 часов стартует игровая программа «Зимние забавы». К Рождеству всех желающих пригласят расписать пряники на встрече «Сладкая сказка» – 6 и 7 января в 11 часов. В эти же дни в 14 часов пройдет интерактивная экскурсия «Со Снегуркой в зимний лес».

В «Доме Саяпина» новогодняя программа стартует 21 декабря, в этот день в 12 часов пройдет квест «Я бы спрятался», его повторят 4 января. 22 и 28 декабря в 12 часов состоится просмотр диафильмов и мультфильмов на новогоднюю тематику «Мультсеанс у кота Иннокентия». 29 декабря в 12 часов музейный комплекс приглашает на интерактивную экскурсию по залам «Очень новогодняя история». А 7 января в 12 часов музейный комплекс приглашает семьи с детьми на «Рождественскую сказку».

В музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова с 21 декабря начнутся мастер-классы. Первый – «Мышиный король» по созданию елочной игрушки в технике «флюид арт», его проведет Татьяна Дубинина, начало в 14 часов. 28 декабря в 14 часов состоится мастер-класс Инги Титовой по созданию елочной игрушки из полимерной глины.

3, 8, 10, 12, 19, 25 и 26 января в 14 часов в музее-мастерской пройдет обзорная экскурсия «В гостях у Мастера». 4 января в 14 часов там же пройдет интерактивная программа «Рождество Христово. Ангел прилетел». 6 января в 14 часов пройдет мастер-класс Татьяны Дубининой по созданию рождественского подарка в стиле флюид-арт «Ангел-Хранитель».

7 января состоится тематическая экскурсия «Оконопись Александра Тихомирова», 9 и 18 января в 14 часов – «Мозаичных дел Мастера», а 11 января в 14 часов – мастер-класс по живописи.

На интерактивных мероприятиях будут проводиться конкурсы, победители получат сладкие призы.

Заявки можно оставлять по телефонам: 77-34-14, 77-53-83 (экскурсионный отдел), в музей-мастерскую народного художника Александра Тихомирова – 49-00-09.