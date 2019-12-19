В Амурской области планируют развивать дополнительное образование

В 2020 году в Амурской области откроют более 300 новых мест для бесплатного дополнительного образования детей. Более 1 300 детей по всей области смогут заниматься в кружках различной направленности.

В Приамурье прошло заседание общественного совета при участии главы амурского министерства образования и науки Светланы Яковлевой. На обсуждение было вынесено три вопроса, касающихся модернизации системы профессионального образования, занятости детей во внеурочное время, также участники приняли план работы общественного совета на будущий год.

В рамках первого вопроса представители амурских колледжей, подведомственных министерству, рассказали о сотрудничестве с работодателями. В этом плане положительным опытом работы является взаимодействие Амурского колледжа сервиса и торговли с предприятиями-резидентами ТОР Белогорска: ООО «МЭЗ «Амурский», ООО «Белхлеб».

Помимо этого, на заседании рассмотрели вопрос внедрения демонстрационного экзамена в колледжах, а также обсудили обновление материально-технической базы. Как было отмечено, в 2020 году современные условия для обучения создадут для будущих работников аграрного сектора и педагогической сферы. Обновление материально-технической базы стало возможным благодаря победе двух учебных заведений региона в конкурсе Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Как сообщало ИА «Амур.инфо», 55 миллионов рублей получили Амурский педагогический колледж и Амурский аграрный колледж.

В системе дополнительного образования амурских детей также ожидаются изменения. В грядущем году в городах и селах Приамурья откроют более 300 новых мест для дополнительного образования. Как сообщает правительство Амурской области, спектр направлений их деятельности широк: техническая, естественно-научная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая и другие. Программы дополнительного образования должны охватить больше 1 300 детей. У школьников появится больше возможностей, чтобы реализовать свои способности. Также в числе преимуществ и то, что ребята после уроков не будут предоставлены сами себе, а займутся полезным делом, и за это не придется платить.