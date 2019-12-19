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Старая бабка: Рудковская шокировала фанатов количеством фотошопа на фото

Старая бабка: Рудковская шокировала фанатов количеством фотошопа на фото
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/?utm_source=ig_embed

22 декабря в Москве состоялось светское мероприятие, которое организовала Наталья Водянова. После этого в Инстаграме Яны Рудковской появились фотографии, на которых она выглядела обворожительно. Однако позже в Инстаграме Натальи Водяновой появились такие же фотки, но без фотошопа. Это шокировала поклонников, которые не признали звезду.

Если бы Водянова не опубликовала такие же фото без ретуши, то никто и не заметил бы махинаций Рудковской со своим лицом. Однако на контрасте с этим снимком хейтеры тут же обрушились на знаменитого продюсера. Как минимум на снимке Рудковская уменьшила полноту рук, осветлила кожу, убрала с лица морщины.

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Baby Love Ball first edition ✅ ♥️✨😍👶🏼 thank you to everyone involved in making this dream a reality last night♥️🎄 Special shoutout to the power houses @rudkovskayaofficial for your help and support into making this happen and @cordeliadecastellane for helping us set up the first ever Baby Dior show worldwide @filipkirkorov @phillparty and @dimabilan for donating their precious time and performance ✨✨✨👶🏼 thanks to all of you we managed to raise 685k euros last night 🙏🏻♥️ @arthurpirozhkov @snedvetskaia @mercury_russia @babydior_official @novikovcatering @moetchandon @lidseventhouse @kenguru_official #babyloveball #nakedheartfoundation

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

«Это же фото у Водяновой выглядит совсем иначе. Яна, зачем вы себя так фотошопите? Научитесь принимать свои недостатки», «Это называется «ожидание и реальность», «Старая бабка все пытается молодиться. Кому и что этим пытаетесь доказать?», «А без фотошопа хоть одно фото слабо выставить?», «Упс, опять прокололись. Яночка, ну зачем дурачить народ?»

Другие встали на защиту Рудковской: «Все пользуются фотошопом и ничего», «Ну все, преступление века раскрыто», «Каждый сам решает, что ставить в профиль – личное дело каждого», «Яна сделала благое дело, а все опять обратили внимание на какую-то ерунду. Звезды всегда редактируют фото, нет в этом ничего ужасного», «Фотошоп или нет, какая разница? Главное, она помогает другим», – написали пользователи под скандальным фото.

На мероприятии Наталья Водянова собирала средства для помощи детям с особенностями развития. В рамках мероприятия был проведен модный показ, выступили Дима Билан, Филипп Киркоров и Александр Ревва.

«Мы с Натальей Водяновой в очередной раз собрали 685 тысяч евро в пользу благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Не молчим и показываем, что нам не безразлична судьба семей и детей с особенностями развития. Мы с Натальей рады, что все прошло на самом высочайшем уровне, и планируем проводить наш бал ежегодно», – написала Яна Рудковская под фото.

Яну и раньше критиковали за использование фотошопа, но за все время они ни разу не высказалась в сторону критикующих.

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#шоу-бизнес

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