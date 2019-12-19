Гостиница и многофункциональный центр культуры и спорта появятся на «Золотой миле»

В Благовещенске на территории «Золотой мили» в 2023 году появятся гостиница и спортивно-культурный центр. Реализовывать проекты будет компания «Мильдор Девелопмент». Она входит в группу компаний «Регион», которая занимается строительством трансграничной канатной дороги.

По словам инвестора, канатная дорога, гостиница и многофункциональный центр задумывались как единый туристический комплекс. Для разработки фасадов зданий компания планирует привлекать ведущие архитектурные бюро, как это делали при проектировании терминала канатной дороги. Окончательный вариант вынесут на обсуждение жителям области.

«Особое внимание необходимо уделить внешнему облику этих сооружений. Ведь они расположатся на границе с КНР и фактически будут играть роль фасада. Конечно, здания должны соответствовать всему реализуемому на «Золотой миле» проекту. Это очень важный вопрос, поэтому концепцию внешнего вида я предлагаю обсудить дополнительно», - отметил глава Приамурья.

В зоне делового общения инвестор построит гостиницу на 10 этажей, которая ежегодно будет принимать более 140 тысяч туристов. Для посетителей будут доступны 224 номера на одного или двух человек, ресторан, фитнес-залы, спа-комплекс. Сейчас компания ведет переговоры с такими крупнейшими операторами, как Lotte, «Хилтон» и другими.

В многофункциональном центре, который расположится рядом с гостиницей, на площади 40 000 квадратных метров откроют спортивные и культурные объекты. Среди них будет трансформируемая спортивная зона для проведения городских и международных соревнований по художественной гимнастике, ММА, боксу и карате, мини-футболу. Также на данной площадке планируют проводить конгрессы и выставки.

Более 4 500 квадратных метров в проекте центра предусмотрено для амурского областного интерактивного музея динозавров с мультимедийной экспозицией, зоной дополненной реальности и 3D-кинотеатром научных доисторических фильмов. Для детей здесь откроют образовательный центр с лабораториями и площадкой для творчества.

В планах инвестора отрыть в центре первый в Амурской области крытый роллердром, канатный экстрим-парк, батутный центр, большие зоны фудкорта и торговли, а также профессиональный скалодром для подготовки олимпийских чемпионов.

Всего в запуск объектов компания «Мильдор Девелопмент» планирует инвестировать более 2,5 миллиардов рублей. По предварительным расчетам, благодаря реализации проектов в бюджеты всех уровней поступит почти 850 миллионов рублей.

Как сообщало Амур.инфо, о планах построить в Благовещенске гостиничный и многофункциональный комплексы инвестор сообщил на Амурском экономическом форуме.

«Мы рассматриваем проект гостиничного комплекса и строительства многофункционального комплекса, который должен развиваться на этой территории. Мы заинтересованы, чтобы они были единым архитектурным ансамблем и были синергетически связаны с терминалом и канатной дорогой», – сообщала вице-президент компании Валерия Репкова.