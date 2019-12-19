Вячеслав Золотарев дал показания в суде по делу о жестоком обращении с животными

Фото: Амур.инфо

В 2018 году предприниматель заключил с администрацией Благовещенска один договор и два контракта на содержание животных. Срок действия первого контракта – с 12 марта по 12 сентября 2018 года. Как пояснил на суде Золотарев, после того как контракт был признан завершенным, некоторых собак, отловленных в это период, он отдал в частные руки, а остальных отпустил на волю. Выпущенные на улицы животные при этом были не стерилизованы и не кастрированы.

Второй контракт был заключен 24 сентября и завершился 26 декабря 2018 года. 25 декабря в приюте была проведена последняя проверка. Со слов Золотарева, на тот момент в «Дружке» находилось 98 собак из сотни отловленных. Двум собакам были найдены владельцы.

26 декабря, в последний день действия муниципального контракта, был подписан акт о передаче оставшихся муниципальных животных в руки Золотарева. 28 декабря ему перечислили деньги за содержание собак.

Золотарев также пояснил, откуда взялись трупы собак, о которых на одном из предыдущих судебных заседаний рассказал бывший охранник приюта. Как сообщало Амур.инфо, охранник говорил, что заметил на территории приюта мешки с трупами животных через несколько дней после устройства на работу. Со слов Вячеслава Золотарева, параллельно исполнению муниципальных контрактов по отлову и содержанию собак, он занимался контрактами по «подбору трупов» животных с улиц и их утилизации.

Подсудимый отметил, что в рамках контрактов собаки отлавливались, как правило, на помойках. Они были больные, истощенные и с патологиями. «Они рождаются такими», – добавил Золотарев. Он подчеркнул, что, согласно контрактам, лечение собак, а также информирование о том, что животные заболели, в его обязанности не входило.

«Я занимаюсь бизнесом. Любой бизнес подразумевает выгоду. Но этот бизнес выгодным не был. Приют содержать убыточно. Выгоду из него я не планировал получать. Я занимаюсь строительством, выгоду я оттуда получаю. От приюта я получил только убытки», – рассказал подсудимый.

Отвечая на вопрос обвинения, почему в таком случае Золотарев продолжал заниматься муниципальными контрактами по отлову и содержанию собак, он пояснил, что несколько лет назад исполнять контракты ему настоятельно порекомендовали, чтобы «иметь хорошие отношения» с городской администрацией.

«Я считаю себя потерпевшей стороной. Это были мои собаки, они погибли. 60 собак были живыми: кого-то разобрали, кого-то выпустили. Там оставалось 5 моих личных алабаев и 3 хаски. Я их разводил, а их просто украли», – высказался подсудимый.

О том, что в приюте «Дружок» нашли несколько десятков мертвых животных, Золотарев с супругой узнали во время отпуска. С 28 декабря 2018 года по 29 января 2019 года супруги отдыхали в Таиланде. По словам жены подсудимого, о ЧП им сообщила знакомая, когда информация разлетелась по соцсетям.

«Мы просто были в шоке, это еще слабо сказано», – сказала супруга Золотарева. Она отметила, что ранее мертвых собак в приюте никогда не видела.

Золотарева рассказала, что после возвращения из отпуска на территории приюта она нашла неиспользованные мешки с сухим кормом, а в холодильнике – остатки колбасы, предназначенной для кормления животных. Она подчеркнула, что охранник приюта, которого она трудоустроила в сентябре 2018 года, плохо исполнял должностные обязанности и часто появлялся на работе выпившим. Однако уволить его, говорит свидетельница, она не могла: найти другого сотрудника не получалось.

Женщина добавила, что из разговора с соседями ей удалось выяснить, что в новогодние праздники, когда Золотаревы находились за пределами страны, на рабочем месте охранника те не видели.

По поводу кормления собак свидетельница показала, что с ноября по декабрь обязанности привозить еду животным, были возложены на нее – сам хозяин приюта находился в командировке. Золотарева возила пищевые отходы из двух столовых. Бывало, ей в этом помогал знакомый. Кормить собак приходилось по-разному: иногда для животных привозили два бака по 50 литров, иногда один бак и 4-6 ведер. Когда отходов не хватало, покупали собачий корм.

Собакам, утверждает супруга подсудимого, привозили и воду – около 30 литров ежедневно. Перед отъездом в Таиланд Золотарева закупила 33 мешка сухого корма, которого, по ее расчетам, должно было хватить на время их отсутствия.

Следующее судебное заседание назначено на 23 декабря.