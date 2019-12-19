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19декабря
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В Благовещенске металл выпал из грузовика и проткнул легковушку

В Благовещенске металл выпал из грузовика и проткнул легковушку

В Благовещенске из кузова грузовика во время движения выпал груз. Металлический предмет попал в лобовое стекло легковой машины, двигавшейся следом.

Это произошло в четверг, 19 декабря, в районе перекрестка улиц Северной и Загородной.

Падение металлического груза на Honda Fit обошлось без трагических последствий – люди не пострадали. Однако малолитражке теперь нужен большой ремонт: лобовое стекло подлежит замене, повреждена стойка. Чтобы не выстудить салон автомобиля, водитель заткнул дыру в стекле тряпочкой.

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#ДТП

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