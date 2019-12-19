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В воскресенье в законодательное собрание Приамурья выберут нового депутата

В воскресенье в законодательное собрание Приамурья выберут нового депутата
Фото: Амур.инфо

В воскресенье, 22 декабря, в Благовещенске жители некоторых районов примут участие в голосовании за нового депутата Законодательного собрания Амурской области. На вакантное место претендуют 4 человека.

В дополнительных выборах принимают участие Татьяна Ракутина, выдвинутая амурским областным отделением КПРФ, Андрей Домашенкин от регионального отделения «Единой России», либерал-демократ Дмитрий Волобуев и справедливоросс Николай Дёма.

Все они были зарегистрированы в качестве кандидатов. В голосовании примут участие избиратели Благовещенска на округе № 9 («Благовещенск-Пограничный») – это жители отдаленных районов Благовещенска: микрорайона, Плодопитомника, Радиоцентра, лесхоза и Аэропорта.

Место в Законодательном собрании Амурской области освободилось после того, как Олег Имамеев перешел на пост первого заместителя мэра Благовещенска.

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#выборы #заксобрание

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Комментарии
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  • Димидыч

    Димидыч
    1 час назад

    Только за ЛДПР - партию честных и умных людей

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