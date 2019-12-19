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Дом научной коллаборации открыли в Благовещенске (фото)

Дом научной коллаборации открыли в Благовещенске (фото)

19 декабря в Благовещенске открыли Дом научной коллаборации имени академика РАН Михаила Луценко. Он расположен в 9-м корпусе Амурского государственного университета.

Дом научной коллаборации открыт в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Занятия в нем должны помочь ребятам определиться с будущей профессией.

Дети с 5 по 11 классы будут изучать робототехнику, программирование, технологии 3D и VR, а также генную и геномную инженерию. У ребят будет прекрасная возможность научиться исследовательской деятельности. Сейчас в разное время центр посещают 400 детей.

В церемонии открытия принял участие губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Сегодня очередное яркое событие в сфере образования Приамурья. В этом году мы уже открыли "Точки роста", "Кванториум-28", недавно поступил в область мобильный кванториум. Безусловно, открытие еще одного современного научного центра обучения детей важно для региона. У нас реализуется два крупнейших проекта, требующие квалифицированных специалистов в космической сфере, в газовой промышленности. Наша с вами задача – сделать так, чтобы у детей была возможность самореализоваться, получить знания и быть востребованными специалистами. Уверен, что у этого проекта очень хорошее будущее», – сказал Орлов.

Обучение в Доме научной коллаборации будет проводиться по 4 направлениям, три из них – уроки технологии для ребят с 5 по 8 классы, еще одно направление – обучение преподавателей технологии.

Для того чтобы записаться на обучение, родителям необходимо заполнить заявку на сайте АмГУ. Планируется, что занятия будут проходить один-два раза в неделю в зависимости от направления. В преподавательский состав центра входят педагоги АмГУ и его общеобразовательного лицея.

«У детей также есть возможность получить знания от ведущих специалистов Российской Федерации и зарубежья. Недавно занятия с детьми проводили представители Роскосмоса. Кроме того, нашими гостями и преподавателями были педагоги из Южной и Северной Кореи», – сказала директор Дома научной коллаборации Виктория Еремина.

Сегодня гостям Дома представили проекты, над которыми работают ребята, а также оборудованные по современным стандартам учебные классы, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

Фото: amurobl.ru

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#наука

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад



    робототехнику, программирование, технологии 3D и VR, а также генную и геномную инженерию.



    это всё такая туфта. дети приходят, час поигрались в игрушки - пока.

    ни о какой то подготовке или полученых знаниях там и речи нет.

    просто - кружок отдыха. платный.

    нафига они сдались - непонятно.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Русский язык вымрет с этими "коллаборативными фильтрациями". Кстати, стих, громящий рекламу времён Олимпиарды-2014, до сих пор найти не могу.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Коллаборация... Что за нелюбовь к русскому языку?

  • V.M.

    V.M.
    49 минут назад

    из всего перечня синонимов к русскому слову "сотрудничество "

    т.е. со - трудничество, совместный труд, .выбрали именно

    коллаборации... Вообще-то коллаборационизм трактуется однозначно,

    как сотрудничество с врагом, а проще - предательство...

  • Odissey

    Odissey
    39 минут назад

    Вот не нравится мне В. В. Жириновский, но в этом я его поддерживаю: надо штрафовать за необоснованное использование иностранных слов! "Коллаборация" - вот прямо побуквенно "сотрудничество".

  • Модератор

    Модератор
    35 минут назад

    V.M. коллаборации

    из всего перечня синонимов к русскому слову "сотрудничество "

    т.е. со - трудничество, совместный труд, .выбрали именно

    коллаборации... Вообще-то коллаборационизм трактуется однозначно,

    как сотрудничество с врагом, а проще - предательство...



    Так коллаборационизм и коллаборация - разные термины

  • V.M.

    V.M.
    24 минуты назад

    Так коллаборационизм и коллаборация происходят от одного корня

    И ассоциация, для русского глаза и слуха, сразу устанавливается...

  • ВиталийН

    ВиталийН
    20 минут назад

    Люди в молодом возрасте должны ПРЕЖДЕ ВСЕГО тренироваться межкультурной коммуникации. Учиться "говорить". На разных языках. Ведь В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ коммуникация обязана состоятся.

    Вот простой пример. Самый простой (!) язык математики. Дано множество из трёх элементов: J={Саша, Маша, Серёжа}, а P - семейство всех подмножеств множества J. Требуется:

    1) записать все алгебры, которые можно построить из элементов множества Р и указать их единицы;

    2) описать все кольца, которые можно построить из элементов множества Р;

    3) описать все полукольца, которые можно построить из элементов множества Р и которые не являются кольцами.

    Не надо спрашивать даже детей. Спросите учителей, преподающих этот язык. Если учитель не знает языка уровня одна конфета, две конфеты, то что он делает?

    Не зная латыни и греческого языка человек буде каждый год ощущать себя первооткрывателем. Когда многое описано тысячелетия назад.

    То, что я вижу в этой новости, НИКОГДА не приведет к инновациям. Можно только ПРИобщить. Но к чему?

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