Дом научной коллаборации открыли в Благовещенске (фото)

19 декабря в Благовещенске открыли Дом научной коллаборации имени академика РАН Михаила Луценко. Он расположен в 9-м корпусе Амурского государственного университета.

Дом научной коллаборации открыт в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Занятия в нем должны помочь ребятам определиться с будущей профессией.

Дети с 5 по 11 классы будут изучать робототехнику, программирование, технологии 3D и VR, а также генную и геномную инженерию. У ребят будет прекрасная возможность научиться исследовательской деятельности. Сейчас в разное время центр посещают 400 детей.

В церемонии открытия принял участие губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Сегодня очередное яркое событие в сфере образования Приамурья. В этом году мы уже открыли "Точки роста", "Кванториум-28", недавно поступил в область мобильный кванториум. Безусловно, открытие еще одного современного научного центра обучения детей важно для региона. У нас реализуется два крупнейших проекта, требующие квалифицированных специалистов в космической сфере, в газовой промышленности. Наша с вами задача – сделать так, чтобы у детей была возможность самореализоваться, получить знания и быть востребованными специалистами. Уверен, что у этого проекта очень хорошее будущее», – сказал Орлов.

Обучение в Доме научной коллаборации будет проводиться по 4 направлениям, три из них – уроки технологии для ребят с 5 по 8 классы, еще одно направление – обучение преподавателей технологии.

Для того чтобы записаться на обучение, родителям необходимо заполнить заявку на сайте АмГУ. Планируется, что занятия будут проходить один-два раза в неделю в зависимости от направления. В преподавательский состав центра входят педагоги АмГУ и его общеобразовательного лицея.

«У детей также есть возможность получить знания от ведущих специалистов Российской Федерации и зарубежья. Недавно занятия с детьми проводили представители Роскосмоса. Кроме того, нашими гостями и преподавателями были педагоги из Южной и Северной Кореи», – сказала директор Дома научной коллаборации Виктория Еремина.

Сегодня гостям Дома представили проекты, над которыми работают ребята, а также оборудованные по современным стандартам учебные классы, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

Фото: amurobl.ru