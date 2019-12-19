Мужчина 20 минут сражался со змеей, чтобы спасти свою собаку от смерти (видео)

Бразилец Пауло Маркети из Сан-Паулу на протяжении 20 минут боролся с четырёхметровой анакондой, чтобы спасти свою собаку от смерти. Спасать животное от рептилии пришлось голыми руками.

Пауло работает ветеринаром и часто помогает бездомным животным, так он и встретил Него. Мужчина забрал исхудавшего пса домой, откормил и вылечил. Так он спас собаку от смерти на улице. Всего на попечении ветеринара более 10 хвостатых.

В тот злополучный день Маркетти вместе с другом и его 14-летним сыном, в сопровождении десятка питомцев, отправились на велосипедную прогулку вдоль берега озера. В какой-то момент Него один побежал к воде, где в этот момент затаилась в ожидании добычи огромная анаконда. Затем мужчина услышал взволнованный собачий лай.

«Когда лай превратился в визг, я понял, что что-то идёт не так. Я подбежал к берегу и увидел, как огромная змея обвила Него и тащит в воду», – сказал Маркетти.

Любитель животных не стал мешкать и сам бросился в воду, достал схватившую добычу змею и принялся вытаскивать своего питомца из смертельных объятий.

Анаконда сопротивлялась, но на помощь Пауло пришли его спутники. Они держали четырехметровое тело змеи, чтобы она не могла убежать. Тем временем змея пыталась сдавить добычу все сильнее, а ветеринар старался уменьшить хватку рептилии.

«У меня не получалось это сделать голыми руками. Я не давал змее стянуть сильнее кольцо вокруг собаки и чтобы она его не укусила, я схватил с земли палочки сахарного тростника и вставил анаконде в уголки рта, а затем надавил, чтобы разжать челюсти», – поделился воспоминаниями о страшном случае владелец собаки.

После продолжительной борьбы змея ослабила хватку, бросила свою добычу и уползла в воду, не обратив внимания на других лающих вокруг собак. Собака получила лишь легкий испуг и вскоре от него оправилась, сообщает Life.

В апреле 2019 года в Сети появилось видео, в котором босоногий ребенок без защитной спецодежды лежит на огромном питоне, облокотившись на него руками.