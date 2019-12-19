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19декабря
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сегодня, 14:08 3

На станции Ерофей Павлович сдали в эксплуатацию 27-квартирный дом

На станции Ерофей Павлович сдали в эксплуатацию 27-квартирный дом
Фото: Забайкальская железная дорога

В поселке Ерофей Павлович Амурской области сдали в эксплуатацию 27-квартирный жилой дом для работников Забайкальской железной дороги. Объект возведен по программе РЖД «Строительство технологического жилья».

Общая площадь жилых помещений составляет 1 400 квадратных метров. В квартирах выполнена внутренняя отделка, установлены электроплиты и сантехника. Сертификаты на предоставление жилья на условиях найма получили работники железнодорожного узла Ерофей Павлович. Пятеро новоселов относятся к категории молодых специалистов.

Кроме этого дома, на Забайкальской железной дороге ведется строительство трех 27-квартирных домов: в поселке Карымское и городе Могоча Забайкальского края, а также в Сковородине Амурской области. Общий объем инвестиций, направленных в 2019 году на строительство жилья для работников Забайкальской магистрали, составляет 298,4 миллиона рублей.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    красивый барак))

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    42 минуты назад

    В нашей стране есть дома построенные в периоды СССР и среди народа нащываются сталинки и хрущевки, которые стоят и будут стоять многие десятилетия.

    Сейчас строят дома, такие как на фото в данной статье, это малоэтадные быстровощводимые дома, одним словом новый барак. Простоит данное здание максимум лет двадцать и потихоньку начнет сыпаться. Дома данной категории с реди народа можно смело называть путинки, ведь благодаря ему мы видим что правительство заботится о населении. Для единоросов путинки это еще одна галочка для рейтинга, а для народа путинка-это очередной барак..

  • inoy

    inoy
    34 минуты назад

    и я про тоже ....

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