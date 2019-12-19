На станции Ерофей Павлович сдали в эксплуатацию 27-квартирный дом

Фото: Забайкальская железная дорога

В поселке Ерофей Павлович Амурской области сдали в эксплуатацию 27-квартирный жилой дом для работников Забайкальской железной дороги. Объект возведен по программе РЖД «Строительство технологического жилья».

Общая площадь жилых помещений составляет 1 400 квадратных метров. В квартирах выполнена внутренняя отделка, установлены электроплиты и сантехника. Сертификаты на предоставление жилья на условиях найма получили работники железнодорожного узла Ерофей Павлович. Пятеро новоселов относятся к категории молодых специалистов.

Кроме этого дома, на Забайкальской железной дороге ведется строительство трех 27-квартирных домов: в поселке Карымское и городе Могоча Забайкальского края, а также в Сковородине Амурской области. Общий объем инвестиций, направленных в 2019 году на строительство жилья для работников Забайкальской магистрали, составляет 298,4 миллиона рублей.