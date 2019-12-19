В прокуратуре Приамурья рассказали о нарушениях в деятельности микрофинансовых организаций

В Амурской области прокуратура провела заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере экономики. На нем говорили о надзоре за исполнением законодательства в кредитно-банковской сфере, в частности при реализации плана социального развития центров экономического роста на территории Свободного и Благовещенска.

В заседании приняли участие представители органов прокуратуры, правительства области, а также правоохранительных и контролирующих органов области.

Отмечено, что в 2019 году органами прокуратуры в деятельности микрофинансовых организаций выявлялись нарушения закона в части ненадлежащего информирования заемщиков об условиях предоставления займов. Такие нарушения выявили прокуроры Райчихинска и Завитинского района в деятельности ООО МКК «Межрегиональный финансовый центр». По результатам проверки руководителю общества внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены. Кроме того, по постановлениям прокуроров виновные лица привлечены к административной ответственности за нарушения прав потребителей, им назначены наказания в виде штрафов.

Прокурор Серышевского района выявил факт несоответствия положений договоров микрозайма требованиям законодательства в связи с чем внес представление директору ООО «Микрокредитная компания «Молодые деньги». После вмешательства прокуратуры нарушения устранены.

Прокурор Благовещенска установил факт незаконного предоставления потребительских займов ООО «Ломбард Рост Плюс» в связи с чем директору организации внес представление, в отношении него возбудил дело об административном правонарушении. После прокурорской проверки нарушения устранены, виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа.

По итогам заседания и. о. прокурором области потребовано повысить эффективность взаимодействия правоохранительных органов с территориальным учреждением Банка России в рамках обмена значимой информацией, а также усилить роль ответственных министерств по контролю за выполнением мероприятий плана по развитию социальной и инженерной инфраструктуры Свободного и Благовещенска.

С учетом предложений всех членов рабочей группы подготовлено решение, предусматривающее ряд ключевых проверок и организационно-практических мероприятий, направленных на улучшение состояния законности в названных сферах, сообщает областная прокуратура.