В Приамурье трудовых мигрантов привьют от кори

В Благовещенске состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии правительства Амурской области. На нем рассматривались вопросы организации и проведения профилактических прививок против кори трудовым мигрантам.

В ноябре издано постановление главного государственного санитарного врача РФ № 19 «Об иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории Российской Федерации». Оно обязательно для исполнения всеми предприятиями и организациями, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.

Цель иммунизации – создание устойчивого коллективного иммунитета к кори среди трудовых мигрантов, привлекаемых для проведения работ и оказания услуг, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по кори в России.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, членами комиссии было принято решение о том, что работодатели (юридические лица, индивидуальные предприниматели) в срок до 1 апреля 2020 года должны обеспечить проведение иммунизации против кори привлеченных трудовых мигрантов (не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее) и в дальнейшем в течение года – всех вновь прибывающих лиц.