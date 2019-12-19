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В Приамурье трудовых мигрантов привьют от кори

В Приамурье трудовых мигрантов привьют от кори
Фото: pixabay.com

В Благовещенске состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии правительства Амурской области. На нем рассматривались вопросы организации и проведения профилактических прививок против кори трудовым мигрантам.

В ноябре издано постановление главного государственного санитарного врача РФ № 19 «Об иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории Российской Федерации». Оно обязательно для исполнения всеми предприятиями и организациями, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.

Цель иммунизации – создание устойчивого коллективного иммунитета к кори среди трудовых мигрантов, привлекаемых для проведения работ и оказания услуг, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по кори в России.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, членами комиссии было принято решение о том, что работодатели (юридические лица, индивидуальные предприниматели) в срок до 1 апреля 2020 года должны обеспечить проведение иммунизации против кори привлеченных трудовых мигрантов (не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее) и в дальнейшем в течение года – всех вновь прибывающих лиц.

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#здоровье

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    21 минута назад

    их надо впускать в страну только с санкнижкой!!! и полным набором прививок, а не прививать их тут...., есть малейшая угроза, без прививок... дооо свидания!!

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