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сегодня, 13:42 3

Благовещенец перевел деньги за фальшивый полис ОСАГО

Благовещенец перевел деньги за фальшивый полис ОСАГО
Фото: pixabay.com

Благовещенец решил оформить ОСАГО на машину супруги. Он позвонил по телефону, договорился и перевел 9 500 рублей. Ему прислали полис, который, как оказалось, был недействительным. Обманщик перестал выходить на связь, и потерпевший обратился в полицию.

17 декабря следственный отдел СО МОМВД России «Благовещенский» возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Прокурор Благовещенска признал постановление о возбуждении уголовного дела законным.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ за совершение указанного преступления суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Человека, обманувшего горожанина, пока не установили.

Как уточняет прокуратура Амурской области, номер, по которому горожанину «помогли» обменять деньги на недействительный полис, предоставил знакомый обманутого человека.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    мне почему то кажется, что лучше бы соответствующие органы озаботились тем, почему граждане обращаются к мошенникам а не оформляют полис в страховых компаниях. Подсказка - офигеешь, пока и если оформишь. Хотя, признаюсь честно, в ноябре делал страховку - получилоь быстро и с первого раза.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Геральт

    мне почему то кажется, что лучше бы соответствующие органы озаботились тем, почему граждане обращаются к мошенникам а не оформляют полис в страховых компаниях. Подсказка - офигеешь, пока и если оформишь. Хотя, признаюсь честно, в ноябре делал страховку - получилоь быстро и с первого раза.



    Оформлял 2 полиса с интервалом в месяц. Почему-то не офигел. Странно.



    потерпевший обратился в полицию



    Ну и что? В полиции скажут "сам дурак". Что соответствует действительности.

    Потом пришлют маловразумительную бумажку "за неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности".

    Особенно, если телефон зарегистрирован где-нибудь в Тверской области.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Геральт

    мне почему то кажется, что лучше бы соответствующие органы озаботились тем, почему граждане обращаются к мошенникам а не оформляют полис в страховых компаниях.



    кроилово приводит к попадалову

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