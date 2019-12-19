Благовещенец перевел деньги за фальшивый полис ОСАГО

Благовещенец решил оформить ОСАГО на машину супруги. Он позвонил по телефону, договорился и перевел 9 500 рублей. Ему прислали полис, который, как оказалось, был недействительным. Обманщик перестал выходить на связь, и потерпевший обратился в полицию.

17 декабря следственный отдел СО МОМВД России «Благовещенский» возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Прокурор Благовещенска признал постановление о возбуждении уголовного дела законным.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ за совершение указанного преступления суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Человека, обманувшего горожанина, пока не установили.

Как уточняет прокуратура Амурской области, номер, по которому горожанину «помогли» обменять деньги на недействительный полис, предоставил знакомый обманутого человека.