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19декабря
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Ветер переменных направлений: прогноз погоды в Амурской области на 20 декабря

20 декабря в Амурской области ожидается небольшая облачность, местами по северу пройдет слабый снег, в отдельных районах опустится морозный туман. Ветер переменных направлений разгонится до 2-7 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит минус 30...35, местами будет до минус 45, по югу – 28...33, местами – до минус 38. Днем столбики термометров задержатся у отметок минус 17...22, по северу – 27...32.

В Благовещенске ночью малооблачно, днем небольшая облачность, без осадков. Ветер ожидается слабый, переменных направлений. Температура воздуха составит ночью 27...29, днем – 16...18 градусов ниже нуля. сообщает Амурский гидрометцентр.

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