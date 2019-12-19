Ветер переменных направлений: прогноз погоды в Амурской области на 20 декабря

20 декабря в Амурской области ожидается небольшая облачность, местами по северу пройдет слабый снег, в отдельных районах опустится морозный туман. Ветер переменных направлений разгонится до 2-7 метров в секунду.

Температура ночью по северу составит минус 30...35, местами будет до минус 45, по югу – 28...33, местами – до минус 38. Днем столбики термометров задержатся у отметок минус 17...22, по северу – 27...32.

В Благовещенске ночью малооблачно, днем небольшая облачность, без осадков. Ветер ожидается слабый, переменных направлений. Температура воздуха составит ночью 27...29, днем – 16...18 градусов ниже нуля. сообщает Амурский гидрометцентр.