Амурский министр просит отпустить родителей пораньше с работы из-за «минирования» детсадов

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Министр образования Амурской области Светлана Яковлева обратилась к родителям с просьбой создать детям эмоциональный комфорт.

«Наши детишки побывали во взрослой ситуации, но у них не должно возникнуть ощущения негативного события в жизни. Уважаемые родители, уделите сегодня своим детям особое внимание, поговорите с ними о случившемся на их языке. Расскажите, что садик тоже может "заболеть" или "сломаться", что ему нужно "отдохнуть".

Если родители будут говорить о произошедшем – вечером, у нас огромная просьба обратить внимание на то, что услышит ваш ребенок. Из-за сломанного режима дети могут быть капризными и усталыми. Купите им что-нибудь вкусненькое, уложите пораньше спать, почитайте сказку. Пусть остаток дня завершится на положительных эмоциях. Кроме того, не нужно забывать и о профилактических мерах, ведь сегодня дети были на холоде и в местах массового скопления людей», – прокомментировала Светлана Яковлева.

Министр обратилась к работодателям города Благовещенска с просьбой отпустить родителей дошкольников домой пораньше. «Уважаемые работодатели, отнеситесь к сложившейся ситуации с пониманием. Позвольте родителям уйти пораньше с работы, чтобы они могли больше времени уделить своим детям», – сообщила министр.

Многие родители были вынуждены покинуть рабочие места, так как на период проверки учреждений правоохранителями, детей просили забрать домой.