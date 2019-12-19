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19декабря
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сегодня, 13:18 1

Амурский министр просит отпустить родителей пораньше с работы из-за «минирования» детсадов

Амурский министр просит отпустить родителей пораньше с работы из-за «минирования» детсадов
Фото: Амур.инфо

Больше 3 тысяч дошколят эвакуировали 19 декабря из детских садов Благовещенска. В сопровождении воспитателей малышей отправили в другие образовательные или общественные учреждения.

Министр образования Амурской области Светлана Яковлева обратилась к родителям с просьбой создать детям эмоциональный комфорт.

«Наши детишки побывали во взрослой ситуации, но у них не должно возникнуть ощущения негативного события в жизни. Уважаемые родители, уделите сегодня своим детям особое внимание, поговорите с ними о случившемся на их языке. Расскажите, что садик тоже может "заболеть" или "сломаться", что ему нужно "отдохнуть".

Если родители будут говорить о произошедшем – вечером, у нас огромная просьба обратить внимание на то, что услышит ваш ребенок. Из-за сломанного режима дети могут быть капризными и усталыми. Купите им что-нибудь вкусненькое, уложите пораньше спать, почитайте сказку. Пусть остаток дня завершится на положительных эмоциях. Кроме того, не нужно забывать и о профилактических мерах, ведь сегодня дети были на холоде и в местах массового скопления людей», – прокомментировала Светлана Яковлева.

Министр обратилась к работодателям города Благовещенска с просьбой отпустить родителей дошкольников домой пораньше. «Уважаемые работодатели, отнеситесь к сложившейся ситуации с пониманием. Позвольте родителям уйти пораньше с работы, чтобы они могли больше времени уделить своим детям», – сообщила министр.

Многие родители были вынуждены покинуть рабочие места, так как на период проверки учреждений правоохранителями, детей просили забрать домой.

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#дети #МЧС #происшествия

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    4 минуты назад

    наше правительство заболело-прошу отнестись к этому с пониманием

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