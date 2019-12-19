В Белогорске при возгорании автомобиля пострадал его владелец (видео)
Утром 19 декабря в Белогорске был пожар: загорелась легковушка. Во время происшествия пострадал владелец автомобиля.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, в 08:48 поступило сообщение о возгорании легковой иномарки. В 08:50 на место прибыли пожарные. В 08:51 они приступили к тушению. И в 08:53 было ликвидировано открытое горение.
В результате происшествия владелец машины получил ожоги рук. В автомобиле огнем повреждено лобовое стекло, также поврежден моторный отсек.
Видео: instagram.com/dtp_belogorsk
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