Госдума запретила сжигать непереработанный мусор

Государственная дума Российской Федерации приняла закон, расширяющий понятие «утилизация отходов». Документ подразумевает плату за негативное воздействие на окружающую среду, а также запрещает сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

«Третье чтение прошел документ, совершенствующий законодательство в сфере охраны окружающей среды. Он, в частности, запрещает сжигание отходов без предварительной переработки и извлечения полезных фракций», – говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Как сообщает ТАСС, закон также уточняет вопросы платы за негативное воздействие на окружающую среду – ее вносят предприятия-загрязнители. 95 % таких платежей поступают в региональные и местные бюджеты. Вырученные с экологического сбора средства станут целевыми и будут направлять на утилизацию отходов.

Как отметил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, законопроект вводит запрет на сжигание тех отходов, из которых не были извлечены полезные фракции. «Законопроект вводит целевое расходование средств экологического сбора, то есть стимулирует переработку отходов», – пояснил он, представляя инициативу. Документом также устанавливается обязательная экологическая экспертиза мусоросжигательных мощностей.

Парламентарий считает заявления о том, что законопроект открывает дорогу сжиганию мусора, «лукавством либо лицемерием». «Потому что мусор горит прямо сейчас, сегодня на 14 тысячах свалок, которые расположены на всей территории РФ и занимают площадь в 4 миллиона гектаров», – сказал Бурматов. По его словам, парламентарии не могут допустить, чтобы мусор продолжал гореть на свалках «без всяких экологических экспертиз, без всякой утилизации, без выделения полезных фракций». «Поэтому мы поддерживаем переработку, раздельное накопление отходов», – добавил депутат.

Одновременно с законом нижняя палата приняла постановление, предлагающее правительству РФ реализовать комплекс мер по стимулированию переработки и раздельному накоплению отходов. «Мы предлагаем возвращать гражданам часть средств, уплаченных ими за коммунальную услугу по обращению с отходами, если они занимаются раздельным накоплением отходов, обязательно учитывать в региональных территориальных схемах раздельное накопление отходов, а не факультативно, как это делается сегодня», – уточнил глава комитета. Помимо этого, кабмину рекомендуется «установить ответственность за нарушение запрета на захоронение на полигонах полезных компонентов, если их еще можно перерабатывать», – добавил Бурматов.

Парламентарии также призвали к обязательному публичному обсуждению на площадке Госдумы проектов нормативных актов во исполнение принятого закона.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта «Экология»: например, на переработку к 2024 году должно отправляться 36 % бытового мусора вместо 7 % в 2019 году.