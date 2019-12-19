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Сообщения о минировании детских садов и школ Благовещенска оказались ложными

Сообщения о минировании детских садов и школ Благовещенска оказались ложными

В амурской полиции прокомментировали ситуацию с эвакуацией дошкольников и школьников Благовещенска из-за поступивших сообщений о минировании учреждений образования. Все здания были обследованы.

«Сегодня в ряд детских садов и школ Благовещенска поступили сообщения о минировании данных заведений. На места в экстренном порядке выехали представители всех заинтересованных служб. Объекты проверены с привлечением специалистов кинологов полиции. Опасных предметов не обнаружено», – сообщили в пресс-службе амурского УМВД.

«По состоянию на 11:56 кинологи обследовали все объекты, по которым поступили сигналы о минировании. Все сообщения ложные, всем службам отбой. По уточненным данным, сообщения о минировании поступили по 10 детским садам и одной школе города Благовещенска, всего было обследовано 16 корпусов этих учреждений. Оперативно было эвакуировано около 3 300 детей», – добавили в городской администрации.

В мэрии подчеркнули, что в настоящий момент все учреждения работают в штатном режиме.

Как сообщало Амур.инфо, из-за сообщений о «минировании» утром 19 декабря пришлось эвакуировать детей из детских садов и одной школы областного центра. Похожая ситуация сложилась и в других регионах Дальнего Востока. А в Еврейской автономии при эвакуации умерла воспитатель.

Ранее, 9 декабря, в Благовещенске прокатилась волна эвакуаций из школ и также из-за ложного минирования.

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#дети #происшествия

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  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    ожидаемо

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