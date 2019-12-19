Новосибирский писатель рассказал о призраке с баяном в Благовещенске (видео)

Новосибирский краевед и писатель-фантаст Игорь Маранин ведет видеоблог. Один из его выпусков автор посвятил Благовещенску, рассказав о городе на Амуре. Особое внимание Маранин уделил легенде о призраке с баяном.

Свой рассказ о Благовещенске историк начал с рассказа об основании города. «Святые люди редко основывают города. Но с Благовещенском вышло именно так. Один из его основателей – митрополит Иннокентий, Иван Евсеевич Попов-Вениаминов, причислен Русской православной церковью к лику святых. В мае 1858 года владыка Иннокентий и генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский прибыли в Усть-Зейскую станицу, бывшую фактически незаконным поселением на ничейной земле. Пять дней Муравьев вел переговоры с китайцами и добился подписания Айгунского договора, закреплявшего земли к северу от Амура за Россией. Владыка тем временем заложил храм Благовещения пресвятой Богородицы. Этот храм и дал станице новое название. Спустя два месяца Александр II официально утвердил город Благовещенск», – сообщил Игорь Маранин.

Далее он рассказал о соседстве Благовещенска и Хэйхэ, название которого, по версии автора, корнями уходит в легенду о битве белого и черного драконов. «Последний победил, но чешуйки, облетевшие с его тела, навсегда окрасили воду в темный цвет», – говорит Маранин.

По его мнению, примерами соперничества Благовещенска и Хэйхэ служат набережные Амура: «В Хэйхэ набережная шире и зеленее. В Благовещенске – наряднее и богаче». Следует краткий рассказ о воссозданной Триумфальной арке, переходящий в сообщение об уличной скульптуре на примере памятника «челноку». Ее Маранин называет «особенно удачной». «Этот мелкий бизнес до сих пор процветает ввиду близости и доступности китайского города-соседа», – уточняет блогер.

Продолжая рассказ о городе, он излагает историю обороны Албазинского острога, о развитии города в связи с «золотой лихорадкой». Не обошел вниманием Игорь Юрьевич и Чехова, посетившего Благовещенск в начале ХХ века.

Подбираясь к любимой «таинственной» теме, Маранин начинает с раскопок динозавров, затем переходит к кладам, которые, по его мнению, во множестве остались в амурской земле после Гражданской войны. «В 1979 году при рытье колодца крестьянка Мария Ефимова нашла золотой слиток и решила его государству не отдавать, а уехать в Благовещенск. Подвел женщину длинный язык – проболталась соседям, а те сообщили в милицию. И в Благовещенске обладательницу слитка уже ожидала милиция, – ведет свой рассказ Игорь Юрьевич. – Через восемь лет произошел случай, попавший в Книгу рекордов Гиннеса как находка самого крупного клада. 22 июня 1987 года Николай Василенко, механизатор села Великокнязевка Амурской области, обрабатывал трактором соевое поле. Нож культиватора ударился о тяжелый предмет и выворотил на белый свет кусок металла. Оказалось, что это золотой слиток весом более 12 килограммов. Тракторист сдал находку государству, получив за это 147 тысяч рублей. Потратить их он не успел – немалая часть средств сгорела в результате реформ 90-х», – заключил Маранин.

Коротко обмолвившись о природных чудесах, автор отметил горящие скалы в Шимановском районе и сразу перешел к любимой теме – мистическим историям. Аудитории блога Игорь Маранин поведал о призраке с баяном, якобы обитающем в старом здании Амурского педагогического колледжа. На фото показано здание на улице Красноармейской. Припозднившиеся прохожие, слыша звуки вальса «Амурские волны», видят в окне колледжа девушку-утопленницу, которая поет, пуская пузырьки воздуха, будто комната наполнена водой. «Стоит прохожему остановиться и прислушаться, как он забывает о дожде и снеге и начинает тонуть вместе с исполнительницей. Рассказывают, что было несколько подобных необъяснимых смертей, – говорит блогер, – когда поутру у старого здания на улице Трудовой находили утопленников с темной амурской водой в легких».

Перепутав колледжи, Игорь Маранин продолжает развивать тему поющей утопленницы. «Много лет назад в этом здании, – говорит Игорь Юрьевич, не уточняя, о каком именно здании идет речь, – располагалась школа военно-музыкальных воспитанников, готовившая музыкантов для военных оркестров». В одного из юных музыкантов, Бориса, влюбилась Марья – работница арматурного завода. Осенью они расстались, он увлекся другой. «Лил дождь, было холодно и скользко. Воровато шумел прилетевший с Амура ветер, обрывая последние листья, – живописует рассказчик. – Мария ничего не соображала: она бежала к реке, размазывая по лицу слезы. А затем, не раздумывая, бросилась в объятия черного дракона. И он сомкнул над ней крылья. Через мгновенье призрак тонущей девушки, поющей вальс "Амурские волны", в первый раз появился в окне здания на улице Трудовой».

YouTube-канал, на котором опубликован рассказ о Благовещенске, называется «По-русски / Like a Russian». В настоящее время у него 450 подписчиков. Игорь Маранин рассказывает им истории и легенды городов Сибири. Кроме Благовещенска, автор поведал о Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ, Иркутске, Барнауле и Томске, Новосибирске, Омске и Красноярске.