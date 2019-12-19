Она глаза закрыла, пошла кровь: в Благовещенске двухлетний ребенок пострадал в автобусе № 9

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске 18 декабря произошел несчастный случай в автобусе № 9. Двухлетняя девочка ударилась головой о металлические поручни, у ребенка пошла кровь. По словам мамы, это произошло из-за того, автобус резко дернулся.

Жительница Благовещенска рассказала, что примерно в 15:40 собиралась выходить из автобуса на улице Красноармейской у цветочного магазина.

«Автобус остановился, я взяла ребенка за руку, подходим рассчитываться за проезд. Кроме нас, были две бабушки, одна уже вышла на улицу, вторая еще рассчитывалась. И я не знаю, то ли сцепление или что, в общем, водитель как дернул этим автобусом, что дочь у меня из руки вылетает и о железную балку ударяется в автобусе у сиденья! Она глаза закрыла, пошла кровь. Я ничего понять не могу. Водитель сидит, ничего не говорит. Я деньги ему положила и вышла. На колени села, давай ребенка вытирать. Водитель просто закрыл двери и уехал. Бабушка, которая выходила, начала нам помогать», – рассказала мама пострадавшей девочки, жительница Благовещенска Светлана.

Женщина возмущена, что водитель не предложил ей хотя бы аптечку. «Он видел, что ребенок в крови, все лицо в крови, весь рот», – уточнила мама девочки. 19 декабря амурчанка планирует обратиться в полицию. Номер автобуса она не запомнила, но сообщила, что он был белого цвета. А водителю на вид примерно лет 40.

В пресс-службе администрации Благовещенска сообщили, что информацию о происшествии передали в транспортный отдел, будет проведена проверка.