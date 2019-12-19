С Вячеслава Цеповяза и Натальи Стришней потерпевшие попытаются взыскать 1 миллиард рублей

«Александр Исюк подал иск на 70 миллионов рублей, Николай Гордик намерен взыскать около 500 миллионов, Валерий Дорошенко и Сергей Холмовой — порядка 500 миллионов рублей на двоих», — сообщила ТАСС адвокат потерпевших Ольга Тежерова.

Она добавила, что в 2010 году под угрозой расправы «цапки» заставили Исюка оформить на его предприятие два кредита на 70 миллионов рублей. После они забрали у него эти деньги. Гордика мошенническим способом в 2008 году заставили оформить на членов банды его предприятие и передать им 5 тысяч гектаров земли. Преступные действия в отношении Дорошенко и Холмового были совершены в период 2009–2010 годов.

По ее словам, в качестве обеспечительных мер судами по уголовным делам уже наложены аресты на долю в размере 40 % Натальи Стришней и в размере 60 % их детей с Цеповязом в предприятии «Слава Кубани», на земельные участки площадью 1,6 гектара, принадлежащие Вячеславу Цеповязу, и 4,5 гектара, принадлежащие Наталье Стришней.

Как ранее сообщали «Кубанские новости», потерпевшие по делу банды Цапка заявили о хищении преступниками более 5 миллиардов рублей. Деньги бандиты получили в банках на подконтрольные фирмы. Потерпевшие просят в СК РФ и Генпрокуратуру РФ провести проверку полноты расследования дела банды Сергея Цапка, орудовавшей в Кущевском районе, в части установления источников ее доходов и путей легализации денег.

Наталье Стришней и ее брату Ивану предъявлены обвинения в вымогательстве на сумму около 70 миллионов рублей. На имущество Натальи Стришней, являющейся директором предприятия «Слава Кубани», в качестве обеспечительной меры наложен арест. В настоящее время она находится под домашним арестом.

Банда Сергея Цапка много лет орудовала в Кущевском районе Краснодарского края. На ее счету – десятки преступлений: убийства, грабежи, бандитизм и изнасилования. В конце 2010 года бандитов арестовали. Главарь банды Сергей Цапок был осужден пожизненно и умер в СИЗО летом 2014 года.

Его подельника Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Некоторое время он отбывал наказание в колонии Амурской области и прославился тем, что вел в закрытом учреждении вольготный образ жизни. Теперь он отбывает срок в колонии Омской области.