При эвакуации детсада в ЕАО умерла воспитательница
Пожилой воспитатель ясельной группы детского сада № 24 в Биробиджане (ЕАО) скончалась во время эвакуации, объявленной после поступления сообщения о заминировании. По словам очевидцев, женщине стало плохо в главном корпусе ПГУ имени Шолом Алейхема, расположенном по соседству с детсадом. После поступившей угрозы малышей перебазировали в вуз, сообщает ИА ЕАОMedia.
На место прибыли врачи скорой помощи, они пытались реанимировать воспитателя, однако усилия медиков результата не принесли. Женщина скончалась. Причины смерти воспитателя, очевидно, испытавшего серьезнейший стресс из-за ЧП, пока не сообщаются.
Как сообщалось, утром 19 декабря по Биробиджану, Хабаровску, Комсомольску-на-Амуре и Благовещенску прокатилась волна сообщений о минировании детских садов. Все дети были эвакуированы. Пока ни одно из сообщений о подозрительных предметах не подтвердилось.
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