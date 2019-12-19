При эвакуации детсада в ЕАО умерла воспитательница

На место прибыли врачи скорой помощи, они пытались реанимировать воспитателя, однако усилия медиков результата не принесли. Женщина скончалась. Причины смерти воспитателя, очевидно, испытавшего серьезнейший стресс из-за ЧП, пока не сообщаются.

Как сообщалось, утром 19 декабря по Биробиджану, Хабаровску, Комсомольску-на-Амуре и Благовещенску прокатилась волна сообщений о минировании детских садов. Все дети были эвакуированы. Пока ни одно из сообщений о подозрительных предметах не подтвердилось.