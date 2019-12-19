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сегодня, 12:00 8

При эвакуации детсада в ЕАО умерла воспитательница

При эвакуации детсада в ЕАО умерла воспитательница
Фото: /tvzvezda.ru/

Пожилой воспитатель ясельной группы детского сада № 24 в Биробиджане (ЕАО) скончалась во время эвакуации, объявленной после поступления сообщения о заминировании. По словам очевидцев, женщине стало плохо в главном корпусе ПГУ имени Шолом Алейхема, расположенном по соседству с детсадом. После поступившей угрозы малышей перебазировали в вуз, сообщает ИА ЕАОMedia.

На место прибыли врачи скорой помощи, они пытались реанимировать воспитателя, однако усилия медиков результата не принесли. Женщина скончалась. Причины смерти воспитателя, очевидно, испытавшего серьезнейший стресс из-за ЧП, пока не сообщаются.

Как сообщалось, утром 19 декабря по Биробиджану, Хабаровску, Комсомольску-на-Амуре и Благовещенску прокатилась волна сообщений о минировании детских садов. Все дети были эвакуированы. Пока ни одно из сообщений о подозрительных предметах не подтвердилось.

Просмотров всего: 2043

#дети #происшествия

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Доигрались... Неужели наши супер-пупер спецслужбы и умные головы не в состоянии вычислить этих "шутников"?

  • Жан Плов Лагман

    Жан Плов Лагман
    1 час назад

    Kadet_84

    Доигрались... Неужели наши супер-пупер спецслужбы и умные головы не в состоянии вычислить этих "шутников"?



    По твоему мнению, разумеется, это бомж дядя Петя шалит, или школота неразумная?

    Спланированные акции, звонки из другого государства, что толку от этих вычислений.

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    Жан Плов Лагман

    Kadet_84

    Доигрались... Неужели наши супер-пупер спецслужбы и умные головы не в состоянии вычислить этих "шутников"?



    По твоему мнению, разумеется, это бомж дядя Петя шалит, или школота неразумная?

    Спланированные акции, звонки из другого государства, что толку от этих вычислений.



    Ты это Скрипалям расскажи, ага.

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Kadet_84

    Доигрались... Неужели наши супер-пупер спецслужбы и умные головы не в состоянии вычислить этих "шутников"?



    Это почти невозможно. Это не звонки с мобилы. А письма с устройств, использующий цепочку VPN.

  • Жан Плов Лагман

    Жан Плов Лагман
    46 минут назад

    Саймон

    Жан Плов Лагман

    Kadet_84

    Доигрались... Неужели наши супер-пупер спецслужбы и умные головы не в состоянии вычислить этих "шутников"?



    По твоему мнению, разумеется, это бомж дядя Петя шалит, или школота неразумная?

    Спланированные акции, звонки из другого государства, что толку от этих вычислений.



    Ты это Скрипалям расскажи, ага.



    А ты Навальному.

  • Саймон

    Саймон
    42 минуты назад

    Жан Плов Лагман



    А ты Навальному.



    В отношении Навального, к нашим доблестным спецслужбам никаких вопросов не возникает.

    Все четко, с опережением и без компромиссов.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    33 минуты назад

    Kadet_84

    Доигрались... Неужели наши супер-пупер спецслужбы и умные головы не в состоянии вычислить этих "шутников"?



    Зачем? Они же не угрожают конституционному строю...

  • full

    full
    27 минут назад

    В очередной раз - разгоните бездельников или меняйте стереотип реакции. Уже не впечатляет слаженная работа, которая только видимость.

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