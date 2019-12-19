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Организатор инсценированного в Приамурье ДТП получил 9 лет колонии

Организатор инсценированного в Приамурье ДТП получил 9 лет колонии
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд вынес приговор двум мужчинам. Один из них был организатором инсценированного в Амурской области ДТП, второй – его сообщником.

Аварию инсценировали в марте 2017 года в поселке Архара Архаринского района, ее участниками стали три автомобиля Toyota – Corolla, Progress и Verossa. При этом в преступную схему были вовлечены и другие люди. Злоумышленники, среди которых одно неустановленное лицо, обманом заполучили принадлежащие страховой компании 625 905 рублей.

В судебном заседании организатор не признал вину в преступлении, а его сообщник – признал, за исключением размера ущерба, причиненного страховой компании. При этом мужчина пояснил, что денег со «страховой» не получал. Однако суд, оценив исследованные доказательства, нашел вину обоих установленной и доказанной.

При вынесении приговора учли смягчающие обстоятельства: состояние здоровья и молодой возраст организатора. Для его сообщника такими обстоятельствами стали: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, активное способствование изобличению и уголовному преследованию соучастника, состояние здоровья, наличие на иждивении троих малолетних детей, совершение впервые преступления средней тяжести.

Организатора подставного ДТП приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима (наказание частично сложили с другим наказанием, назначенным по приговору Благовещенского городского суда от октября 2019 года). Мужчину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, 2 месяца и 28 дней.

Сообщник получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, со злоумышленников также постановили взыскать в солидарном порядке 625 905 рублей в пользу страховой компании.

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#ДТП #криминал #происшествия #суды #транспорт

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