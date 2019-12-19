Агрегаторы такси хотят уравнять в ответственности с перевозчиками

В Госдуму внесли законопроект о такси и агрегаторах. Согласно ему каждый, кто оказывает услуги такси, обязан получить перед этим соответствующее разрешение. После того как действие разрешения будет окончено или аннулировано, деятельность по перевозке легковым такси осуществлять нельзя.

Отмечается, что каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси, должно быть удостоверено отдельным разрешением. Разрешение определяется как специальный документ на бумажном носителе или электронный документ, выданный уполномоченным органом и удостоверяющий право фрахтовщика, указанного в разрешении, на осуществление деятельности по перевозке легковым такси. Отдельно отмечается, что срок предоставления государственной услуги не может превышать трех рабочих дней и исчисляется с даты подачи заявления в уполномоченный орган.

Определяется порядок процедуры выдачи, оформления и учета разрешения на осуществление деятельности по перевозке легковым такси. Так, разрешение выдается на срок не менее пяти лет, а дубликат выдается на срок действия утраченного или испорченного разрешения. Отдельно отмечается, что срок действия разрешения в любом случае не может превышать срока действия документов, подтверждающих право владения или пользования транспортным средством. Кроме того, в тексте законопроекта приводится список данных, обязательных к указанию в разрешении, а также указываются случаи, в которых происходит переоформление разрешения или же выдача дубликата.

Законопроектом определяются порядок ведения и содержание реестров служб заказа легкового такси, а также реестров легкового такси. Указывается, что ведение реестров осуществляется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в электронном виде.

Не допускается передача службой заказа легкового такси информации о заказах легкового такси и обеспечение доступа к такой информации фрахтовщикам и их водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности по перевозке легковым такси.

Указывается, что водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет, а также пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта Российской Федерации, выдавшего разрешение на осуществление деятельности по перевозке легковым такси на транспортное средство, к управлению которым водитель будет допущен.

Прописывается, что фрахтовщик несет ответственность за вред, причиненный при перевозке легковым такси жизни или здоровью пассажира и (или) его багажу, ручной клади, в соответствии с гражданским законодательством.

«При этом служба заказа легкового такси несет солидарную ответственность за реальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия при перевозке легковым такси жизни или здоровью пассажира, его багажу, ручной клади, если заказ был принят через службу заказа легкового такси самозанятым гражданином или водителем — индивидуальным предпринимателем, заключившим договор об обработке информации о заказе легкового такси со службой заказа легкого такси. Максимальный размер ответственности службы заказа легкового такси не может суммарно превышать 2 миллионов рублей в отношении возмещения реального вреда жизни или здоровью, багажу, ручной клади каждого пассажира по одному случаю причинения такого вреда», – пишет ИА REGNUM.