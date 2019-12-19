Налоги, льготы, рост цен, туалет на вокзалах: как изменится жизнь россиян в 2020 году

Вырастут цены на вино

Это связано с повышением акцизов с 1 января. Такой закон в сентябре 2019-го подписал президент Путин. Вино будет дорожать и дальше. С 2020 года акциз составит 31 рубль за литр, с 2021 года — 32 рубля, с 2022-го — 33 рубля. Акциз на шампанское в 2020 году будет на уровне 40 рублей за литр, в 2021-м — 41 рубль, в 2022-м — 43 рубля.

Также закон устанавливает акциз на виноматериалы, которые ранее не облагались налогами. Теперь исключение будет сделано только для тех виноматериалов, которые используются для изготовления дистиллятoв. С остальных налог будет взиматься в размере 31 рубля за литр (32 и 33 рубля в 2021-м и 2022-м годах).

Акциз распространится и на виноград, который используют для производства вина и шампанского, ликерного вина и спиртного, производящегося по технологии полного цикла. С 2020-го по 2022 год он будет ежегодно подниматься на рубль и вырастет с 30 до 32 рублей.

Подорожают автомобили

Это связано с повышением ставок утилизационного сбора. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Максимальное повышение произойдет в сегменте легковых автомобилей и составит в среднем 110,7 процента. При этом многое будет зависеть от мощности конкретного автомобиля. Так, для машин с объемом двигателя меньше одного литра сбор увеличится на 46,1 процента, для транспортных средств с двигателем объемом от 3,5 литра — на 145 процентов. Для самого массового сегмента — машин с двигателем 1-2 литра — сбор вырастет на 112,4 процента.

Туалеты на вокзалах станут бесплатными

Пассажиры поездов, встречающие и провожающие, смогут насладиться новшеством уже с 1 января. Это правило будет распространяться только на те вокзалы, с которых отправляются поезда дальнего следования, а также на все вокзалы Москвы.

Россиянам начнут выдавать электронные трудовые книжки

1 января в России вступает в силу пакет законов об электронной трудовой. Работодатели начнут передавать в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности и стаже каждого работника в онлайн-режиме, а не с помощью старой доброй почты. При этом у работника будет выбор — получить электронную трудовую книжку или оставить привычный бумажный документ. Для перехода на новую систему гражданин должен подать письменное заявление. Те, кто не успеет сообщить о своем решении в 2020 году, смогут сделать это и позже, однако те россияне, которые начнут официально работать после 1 января 2021 года, уже не будут иметь возможности получить бумажную трудовую книжку.

Запретят ездить на новых автомобилях без номеров

Сейчас на то, чтобы поставить автомобиль на учет, дается десять дней, в течение которых можно передвигаться на новой машине по дорогам общего пользования без номерных знаков. Об изменениях стало известно на Всероссийском семинаре ГИБДД в октябре. Согласно новым правилам, регистрировать автомобили будет дилер: автосалоны получат статус «специализированных организаций» (правда, после прохождения необходимых проверок) и смогут сами передавать документы в ГИБДД, изготавливать номерные знаки и отдавать их покупателю вместе с ключами. Таким образом, из автосалонов машины будут выезжать уже с номерами.

Для вторичного рынка ничего не изменится — у водителя по-прежнему будет 10 дней, чтобы поставить авто на учет. Это связано с тем, что покупателям может понадобиться время, чтобы доехать до своего родного региона.

МРОТ вырастет

Минимальный размер оплаты труда будет не 11 тысяч 280 рублей, а 12 тысяч 130 рублей. Рост составит 850 рублей (то есть 7,5 процента). Ранее минимальная зарплата росла в 2018 году. Тогда ее приравняли к величине прожиточного минимума: МРОТ в России устанавливается на уровне прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, причем в случае снижения прожиточного минимума МРОТ должен оставаться прежним.

Некоторых россиян освободят от части налогов

Согласно новым законам, студенты или курсанты, ординаторы, ассистенты-стажеры, адъюнкты и аспиранты освобождаются от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи, если она не превышает четырех тысяч рублей в год. Кроме того, от уплаты подоходного налога станут свободны и те, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях. НДФЛ не надо будет платить россиянам, которые предоставляют пострадавшим при терактах, в стихийных бедствиях и других ЧС жилье на условиях аренды в том случае, если за эту аренду платит федеральный бюджет. Полностью изучить документы об освобождении от налогов можно на официальном портале правовой информации.

В прошлое уйдут 50-рублевые выплаты по уходу за ребенком

Сейчас выплаты положены тем, кто растит ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Указом президента с 1 января новые выплаты назначаться не будут. Впрочем, если женщина уже получает свои 50 рублей в месяц, отменять правила никто не станет, пока период выплаты у нее не закончится.

Таким образом уходит в историю указ из 1994 года. В нем можно вычитать, что компенсация в размере 50 рублей назначалась «матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста».

Семей, получающих пособия на детей, станет больше

Президент подписал соответствующий закон еще в августе. Теперь «критерий нуждаемости» семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума. То есть, если среднедушевой доход семьи меньше двух прожиточных минимумов в месяц, выплата им положена. Кроме того, выплаты будут начисляться за первых двух детей в возрасте до трех лет.

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут

С 1 января они станут получать на 6,6 процента больше, а государственное пенсионное обеспечение, в том числе социальные пенсии, вырастут на 7 процентов, но с 1 апреля. Об этом говорится в сообщении Минтруда. Индексация затронет около 31 миллиона неработающих пенсионеров. Отмечается, что она будет «значительно выше» инфляции. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, средний размер пенсий неработающих пенсионеров составит в России 16,4 тысячи рублей.

Обычную еду запретят выдавать за «органик» и биопродукты

Система сертификации органической продукции начнет работать в России с 1 января 2020 года после того, как вступит в действие закон об органической продукции. С этого момента производители больше не смогут называть свои товары «органик» исключительно в маркетинговых целях. В странах Европы и США пометка «био» или «органик» означает, что продукция производилась без использования химикатов, пестицидов, гербицидов, антибиотиков и определенных средств защиты растений. В России до последнего времени законы не определяли, что является био- или «органик»-продукцией, поэтому производители просто использовали такие пометки для привлечения внимания потребителей.

Сумма беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах снизится

C начала 2020 года пошлинами начнут облагать приобретения товаров на сумму от 200 евро. Ранее она составляла 500 евро. Вместе с этим ставка пошлины снизится с 30 процентов, как сейчас, до 15 процентов от стоимости покупки. Решение о снижении порога было принято еще в конце 2017 года, когда участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит Россия, договорились снизить максимальную сумму покупки. Максимальный вес беспошлинной посылки останется прежним — не более 31 килограмма. Если он превышен, придется заплатить по два евро за каждый лишний килограмм. Если одновременно превышен и вес, и стоимость посылки, то будет начислена наибольшая пошлина из двух, а не обе сразу.

Покупателей жилья защитят от мошенников

Совет Федерации успел в декабре 2019 года одобрить принятый ранее Госдумой закон, который призван защитить добросовестных покупателей недвижимости от аферистов. Как говорят эксперты, главные уловки мошенников при заключении сделок с недвижимостью — это поддельные доверенности на продажу жилья и фальшивые документы, подтверждающие право собственности. По новому закону, если человек приобретал жилье, основываясь на информации из государственного реестра, он по умолчанию считается добросовестным. Жилье возвращается собственнику. Но если взыскать деньги с мошенников, продавших квартиру, не представляется возможным, то добросовестный приобретатель вправе получить компенсацию из средств федеральной казны. Сумма — не более 1 миллиона рублей (но не выше стоимости жилья, конечно).

Если президент успеет подписать закон до Нового года, то он начнет действовать с 1 января.